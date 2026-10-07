Садовой отказывается от зарплаты из-за долгов перед дворниками и водителями

Часть работников коммунальной сферы Львова — в частности, дворники и водители электротранспорта — рискуют не получить свои плановые выплаты до конца этой недели. Причиной стало внезапное блокирование платежей Государственной казначейской службы. Об этом сообщил городской голова Андрей Садовой, отметив незаконность таких действий.

Андрей Садовой. Фото из открытых источников

В общей сложности в городе "зависли" транзакции на сумму более полумиллиарда гривен. Эти средства предназначались для оплаты транспортной работы, уборки улиц, подготовки городской инфраструктуры к холодам, а также для восстановления зданий после вражеских ракетных ударов.

"Понимаем, что на пятом году полномасштабной войны ситуация с государственным бюджетом действительно сложная, – отметил городской голова, комментируя финансовые трудности в стране. — Экономить надо, но точно не на коммунальщиках. Для многих из них эта зарплата критически важна".

Мэр отметил, что уже провел переговоры с руководителем правительства Корецким, который заверил, что остановка выплат является временной мерой, а финансирование важнейших направлений впоследствии возобновится в индивидуальном порядке. Ожидается, что ситуация будет урегулирована в течение месяца.

Поскольку городские службы оказались без финансирования, Андрей Садовой принял решение временно работать бесплатно и призвал к аналогичному шагу столичных чиновников.

"В таких обстоятельствах считаю неэтичным получать заработную плату, пока ее не начнут снова проводить для коммунальщиков, — подчеркнул Садовой. — Ненормально, когда чиновник первый в очереди за зарплатой, а человек, который своими руками обеспечивает жизнь города, последний".

Глава Львова добавил, что осознает возможные обвинения в политическом пиаре, однако для него главным приоритетом остается возврат денег людям, которые ежедневно обеспечивают жизнедеятельность областного центра.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Садовой бьет тревогу из-за попытки отдать под застройку земли авиационного хаба в Сокольниках.