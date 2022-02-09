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Рябчук рассказал, почему расстрелял военных: издевались и не давали спать

В ДБР рассматривают три версии, по которым солдат в Днепре расстрелял военных

сегодня, 16:00
Автор:

Людмила Слободенюк
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В государственном бюро расследований (ДБР) сейчас отрабатывают три версии причин трагедии в Днепре, где солдат Артемий Рябчук открыл стрельбу из автомата по военным, в результате которой погибли пять человек и еще столько же получили ранения. Об этом сообщил директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачев на заседании комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности, передает портал "Комментарии".

Рябчук рассказал, почему расстрелял военных: издевались и не давали спать

Артемий Рябчук. Фото с сайта Нацполиции

Недавно некоторые СМИ распространили 15-секундное видео с фрагментом допроса подозреваемого Артемием Рябчуком. В нем он утверждает, что он якобы "испытывал злобу, несправедливость и просто устал терпеть". Это как раз и есть основная версия следствия – неуставные отношения в Нацгвардии. По данным следователей, в части вероятно присутствовала так называемая "дедовщина", а самого Рябчука якобы травили солдаты старшего призыва — заставляли работать вместо отдыха.

"Это выражалось в систематическом пренебрежительном отношении к подозреваемому и травле его, через сообщение им командирам о нарушении устава военнослужащими во время несения службы, принуждениями старослужащих к выполнению подозреваемым работ по уборке помещений во время отдыха в составе караула, что приводило к истощению организма" – сообщили в ДБР.

Вторая версия следствия – совершение преступления в связи с психическим заболеванием подозреваемого, его пребыванием в физиологическом аффекте.

И еще одна версия, рассматриваемая в ДБР — это совершение преступления по поручению иностранных спецслужб для дестабилизации правопорядка в стране, поскольку был установлен факт посещения Рябчуком Российской Федерации в 2019 году, где он находился 2 недели.

Напомним, трагедия произошла в Днепре 27 января на территории машиностроительного завода "Южмаш". Артемий Рябчук, привлеченный к охране объекта,   расстрелял из автомата сослуживцев. Жертвами стали пять человек, в том числе работница завода, а еще пять – получили ранения.

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Источник: https://dbr.gov.ua/news/dbr-vivchae-tri-versii-tragedii-na-pivdennomu-mashinobudivnomu-zavodi-u-dnipri?fbclid=IwAR0LmcCIK6jofd9xdO13C4xocOz6sl7svHBMLsXYYdU0Twjuy9vlK2GY0Cw
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