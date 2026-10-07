Ракетный удар по Прилукам: оккупанты попали в жилую многоэтажку, есть погибшие и раненые (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Российские войска совершили очередной террористический акт против мирного населения Черниговщины, нанеся массированный ракетный удар по городу Прилуки. Около семи часов утра, когда большинство жителей еще находились в своих домах, в городе раздалась серия мощных взрывов. По предварительным данным, оккупанты атаковали населенный пункт несколькими крылатыми ракетами типа Х-101, выпущенными из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Последствия удара по Прилуках. Фото: Суспільне

Один из вражеских снарядов попал непосредственно в гражданский объект, разрушив жилые дома. Ситуацию на месте трагедии оперативно прокомментировал руководитель Черниговской облгосадминистрации Вячеслав Чаус.

"Ракетный удар по Прилукам, — отметил глава региона, подтвердив прямое попадание в гражданскую инфраструктуру. — Одно из попаданий – просто по жилой многоэтажке. Утром, когда люди еще спали".

Глава ОВА также сообщил, что в результате коварного утреннего налета уже зафиксированы человеческие жертвы и многочисленные травмы среди горожан.

"Предварительно, уже известно о погибших и раненых, — подчеркнул Вячеслав Чаус, заверив, что на месте прилета развернута экстренная спасательная операция. — Сейчас все службы привлечены, идет разбор завалов".

На месте разрушений в усиленном режиме работают спасатели ГСЧС, медики, полиция и коммунальные службы. Специалисты разбирают обломки бетонных конструкций дома, под которыми могут находиться заблокированные люди и оказывают первую помощь пострадавшим. Информация о точном количестве погибших и раненых и масштабах разрушений продолжает обновляться.

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