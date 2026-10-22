Путин дал новые приказы на ближайшие недели: что известно от разведок

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил о планах российских окупантов по активизации ударов по украинским городам в ближайший период и призвал международных союзников усилить давление на агрессора.

Фото: коллаж портала "Комментарии"

Глава государства отметил, что украинские спецслужбы обладают четкими данными о намерениях противника.

"Мы знаем от наших разведок, что россияне определили приоритеты дальнейшего террора против украинцев на ближайшие недели", – сообщил Владимир Зеленский.

Он связал такие действия Кремля непосредственно с задержками в получении критически важного вооружения, подчеркнув:

"Очевидно, Россия пользуется замедлением поставки ПВО от партнеров".

Президент также обратил внимание на то, что уменьшение международного давления на страну-агрессорку воспринимается руководством РФ как слабость.

"И также очевидно, что ослабление давления на Россию со стороны отдельных партнеров только убеждает Путина, что его цели вроде бы достижимы", – подчеркнул лидер страны, добавив, что для сдерживания врага "нужны другие сигналы, другие шаги – более сильные".

Реагируя на полученные разведданные, руководство государства инициировало неотложные дипломатические и военные меры по коммуникации с западными союзниками.

"Поручил Министерству обороны Украины вместе с военным командованием и МИД Украины информировать партнеров обо всех аспектах реальной ситуации и имеющихся угрозах исходя из той информации, которая предоставлена разведками", – заявил Глава государства.

Владимир Зеленский акцентировал, что сейчас критически "важно ускорить поставки оборонных пакетов, которые были согласованы", и выразил глубокую благодарность "всем лидерам и странам, помогающим" Украине выстоять в этом противостоянии.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Россия начала запускать по Украине новую крылатую ракету: в чем ее опасность.