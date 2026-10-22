Путин дал новые приказы на ближайшие недели: что известно от разведок

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Президент Украины Владимир Зеленский предупредил о планах российских окупантов по активизации ударов по украинским городам в ближайший период и призвал международных союзников усилить давление на агрессора.
Фото: коллаж портала "Комментарии"
Глава государства отметил, что украинские спецслужбы обладают четкими данными о намерениях противника.
Он связал такие действия Кремля непосредственно с задержками в получении критически важного вооружения, подчеркнув:
Президент также обратил внимание на то, что уменьшение международного давления на страну-агрессорку воспринимается руководством РФ как слабость.
Реагируя на полученные разведданные, руководство государства инициировало неотложные дипломатические и военные меры по коммуникации с западными союзниками.
Владимир Зеленский акцентировал, что сейчас критически "важно ускорить поставки оборонных пакетов, которые были согласованы", и выразил глубокую благодарность "всем лидерам и странам, помогающим" Украине выстоять в этом противостоянии.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что Россия начала запускать по Украине новую крылатую ракету: в чем ее опасность.