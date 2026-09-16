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Провал в Раде: депутаты отказались усиливать штрафы за превышение скорости и отменять «порог безнаказанности»

Штрафы до 17 тысяч гривен отменены: почему Рада не поддержала новые наказания за нарушение ПДД

16 сентября 2026, 12:19
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Недилько Ксения

Украинский парламент отклонил масштабную реформу системы наказаний за нарушение ПДД, направленную на борьбу с лихачами. Законопроект №15348 предлагал дополнить Кодекс об административных правонарушениях отдельной статьей 122-6 с жесткой градацией финансовых санкций. В частности, за превышение скорости более чем на 20 км/ч предполагался штраф в 680 грн, на 40 км/ч — 2040 грн, на 60 км/ч — 2720 грн, а на 80 км/ч — 3400 грн. Для системных нарушителей, которые попадались более пяти раз в год, штраф должен был достичь 17 000 гривен.

Провал в Раде: депутаты отказались усиливать штрафы за превышение скорости и отменять «порог безнаказанности»

Иллюстративное фото

Народный депутат Ярослав Железняк эмоционально отреагировал на то, что для принятия решения не хватило всего одного голоса.

"Какой-то позор. После стольких смертей... – возмутился парламентарий в своем блоге, констатируя результаты табло. Он также уточнил детали рассмотрения: — Рада провалила №15348 — новые штрафы за превышение скорости. За основу — 225. Но не поддержали даже за основу альтернативный №15348-1. За – 198".

Альтернативный документ под номером 15348-1 содержал более радикальные нормы. Он предлагал полностью ликвидировать действующий "порог безнаказанности" и наказывать водителей уже за превышение скорости на 10 км/ч. Кроме того, документ предусматривал строгую ответственность за управление без прав, повторное игнорирование сигналов светофора, нарушение правил обгона, а в случае смертельных ДТП безальтернативное лишение права управлять сроком от 3 до 8 лет.

Впрочем, в парламентском зале прозвучала и совершенно противоположная оценка этих законодательных наработок. Часть депутатов увидела в документах фискальный интерес вместо заботы о людях.

"Не прошел законопроект о повышении штрафов за превышение скорости. Не наполнят бюджет... — иронически прокомментировала голосование народный депутат Анна Скороход. Выражая скепсис по поводу аргументов коллег, она подчеркнула: — А то о безопасности и смертности рассказывают. Ответственность реальную увеличивайте за последствия, а не просто штрафы".

Из-за нехватки голосов обе законодательные инициативы считаются отклоненными. Вопрос реформирования штрафов за нарушение скоростного режима остается замороженным, несмотря на регулярные призывы профильных ведомств усилить контроль на украинских автодорогах.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что возвращение "фантомных патрулей" на украинские дороги ознаменовалось сотнями штрафов для водителей. Только за первые сутки работы в автоматическом режиме в столице и ее окрестностях было зафиксировано 810 административных правонарушений, связанных с грубым игнорированием скоростных ограничений.



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