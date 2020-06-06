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Главная Новости Общество происшествия Пожар на обувной фабрике в Запорожье: ГСЧС рассказала подробности
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Пожар на обувной фабрике в Запорожье: ГСЧС рассказала подробности

В Запорожье спасатели ликвидируют пожар на обувной фабрике, работают в аппаратах на сжатом воздухе из-за сильного дыма

сегодня, 17:53
Автор:

Таисия Ерохина
Пожар на обувной фабрике в Запорожье: ГСЧС рассказала подробности

Сегодня, 6 июня, около 15:40 произошел пожар на территории предприятия ООО "НПФ МИДА ЛТД" по улице Восточной Коммунарского района Запорожья. Об этом проинформировали в областном управлении ГСЧС.

На место ЧП выехало сразу 9 автоцистерн, 2 автолестницы, автомобиль газодымозащитной службы и оперативный штаб. Отмечается, что к работе привлечены 13 единиц спецтехники и 60 человек личного состава.

В ГСЧС рассказали, что загорелись резино-технические изделия на третьем этаже производственного цеха предприятия. Огонь охватил площадь в 400 кв.м.

По состоянию на 16:55 пожарные локализовали пожар. Сейчас продолжается ликвидация, разбор и проливка конструкций для предотвращения повторного возгорания.

Отметим, что из-за сильного задымления спасатели работали в аппаратах на сжатом воздухе.

Также в ГСЧС сообщили, что причина пожара устанавливается. По факту произошедшего будет проведено расследование.

Напомним, в Сети появилось видео масштабного пожара на обувной фабрике в Запорожье. Так, дым от пожара виден за сотни метров от места возгорания.


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Источник: https://www.facebook.com/MNSZPO/
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