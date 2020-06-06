Пожар на обувной фабрике в Запорожье: ГСЧС рассказала подробности

Язык
BTC/USD
9667.80
ETH/USD
243.56
LTC/USD
47.02
USD/UAH
26.85
EUR/UAH
30.40
RUB/UAH
0.39
Таисия Ерохина
Сегодня, 6 июня, около 15:40 произошел пожар на территории предприятия ООО "НПФ МИДА ЛТД" по улице Восточной Коммунарского района Запорожья. Об этом проинформировали в областном управлении ГСЧС.
На место ЧП выехало сразу 9 автоцистерн, 2 автолестницы, автомобиль газодымозащитной службы и оперативный штаб. Отмечается, что к работе привлечены 13 единиц спецтехники и 60 человек личного состава.
В ГСЧС рассказали, что загорелись резино-технические изделия на третьем этаже производственного цеха предприятия. Огонь охватил площадь в 400 кв.м.
По состоянию на 16:55 пожарные локализовали пожар. Сейчас продолжается ликвидация, разбор и проливка конструкций для предотвращения повторного возгорания.
Отметим, что из-за сильного задымления спасатели работали в аппаратах на сжатом воздухе.
Также в ГСЧС сообщили, что причина пожара устанавливается. По факту произошедшего будет проведено расследование.
Напомним, в Сети появилось видео масштабного пожара на обувной фабрике в Запорожье. Так, дым от пожара виден за сотни метров от места возгорания.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости