Появилась новая информация о взрыве возле ТЦК во Львовской области: что известно

В городе Николаев Львовской области произошел взрыв у здания Стрыйского районного ТЦК и СП. Служба безопасности Украины квалифицировала подобные действия как теракт, а правоохранители уже задержали двух человек, причастных к совершению этого преступления.

Взрыв возле ТЦК во Львовской области

В результате инцидента возле ТЦК в Николаеве во Львовской области ранения получил военнослужащий. По данным СБУ, инцидент произошел днем 17 сентября около 16.30. Неизвестное взрывное устройство выбросили прямо из окна проезжавшего мимо военного объекта автомобиля. Пострадавшему военному медики оказали оперативную помощь на месте происшествия. Его состояние контролируют врачи.

Правоохранители провели комплекс оперативно-розыскных действий, по горячим следам установив находившихся в автомобиле лиц. Оба мужчины были задержаны в порядке статьи 208 УПК Украины.

"СБУ квалифицирует взрыв в городе Николаев Львовской области как террористический акт. Уголовное производство открыто по статье 258 Уголовного кодекса Украины", — сообщили в пресс-службе областного управления СБУ.

Совместное расследование проводится СБУ, Национальной полицией и военной прокуратурой. Процессуальное руководство осуществляет Львовская специализированная прокуратура в области обороны Западного региона.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что во Львовской области произошел взрыв возле здания Стрыйского РТЦК . После этого территория вокруг военкомата была полностью оцеплена. На месте криминального инцидента развернули работу эксперты-криминалисты, взрывотехники, правоохранители и следственно-оперативная группа.