Появилась новая информация о взрыве возле ТЦК во Львовской области: что известно

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Slava Kot
В городе Николаев Львовской области произошел взрыв у здания Стрыйского районного ТЦК и СП. Служба безопасности Украины квалифицировала подобные действия как теракт, а правоохранители уже задержали двух человек, причастных к совершению этого преступления.
Взрыв возле ТЦК во Львовской области
В результате инцидента возле ТЦК в Николаеве во Львовской области ранения получил военнослужащий. По данным СБУ, инцидент произошел днем 17 сентября около 16.30. Неизвестное взрывное устройство выбросили прямо из окна проезжавшего мимо военного объекта автомобиля. Пострадавшему военному медики оказали оперативную помощь на месте происшествия. Его состояние контролируют врачи.
Правоохранители провели комплекс оперативно-розыскных действий, по горячим следам установив находившихся в автомобиле лиц. Оба мужчины были задержаны в порядке статьи 208 УПК Украины.
Совместное расследование проводится СБУ, Национальной полицией и военной прокуратурой. Процессуальное руководство осуществляет Львовская специализированная прокуратура в области обороны Западного региона.