Порошенко избирают меру пресечения: что происходит в суде

В Печерском районном суде Киева продолжается заседание по избранию меры пресечения пятому президенту Украины, народному депутату, лидеру политсилы "Европейская солидарность" Петру Порошенко в деле о назначении Сергея Семочко первым заместителем председателя Службы внешней разведки. В Сети ведется онлайн-трансляция заседания.

Порошенко подозревается в том, что "склонил военное должностное лицо – главу Службы внешней разведки Украины к совершению преступления, а именно превышения им власти и служебных полномочий" (ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 41 ч. 4 ст. 426-1 УКУ). Сторона обвинения настаивает на избрании меры пресечения в виде личного обязательства, а изначально прокуратура требовала ареста с залогом в 10 млн грн.

Сторона защиты просит взамен об отводе прокуроров. По словам адвокатов, беспристрастность всех прокуроров в этом деле "вызывает сомнения". Кроме того, правозащитники со стороны Порошенко заявили о недоверии генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой.





Напомним, Порошенко рассказал, сколько против него возбуждено уголовных дел. Как сообщалось, опрос КМИС показал, видят ли украинцы в расследовании дел экс-президента Петра Порошенко политические мотивы

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