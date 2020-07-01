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Порошенко избирают меру пресечения: что происходит в суде

Сейчас в суде избирают меру пресечения Петру Порошенко в деле о назначении Сергея Семочко

сегодня, 15:21
Автор:

Таисия Ерохина
Порошенко избирают меру пресечения: что происходит в суде

В Печерском районном суде Киева продолжается заседание по избранию меры пресечения пятому президенту Украины, народному депутату, лидеру политсилы "Европейская солидарность" Петру Порошенко в деле о назначении Сергея Семочко первым заместителем председателя Службы внешней разведки. В Сети ведется онлайн-трансляция заседания.

Порошенко подозревается в том, что "склонил военное должностное лицо – главу Службы внешней разведки Украины к совершению преступления, а именно превышения им власти и служебных полномочий" (ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 41 ч. 4 ст. 426-1 УКУ). Сторона обвинения настаивает на избрании меры пресечения в виде личного обязательства, а изначально прокуратура требовала ареста с залогом в 10 млн грн.

Сторона защиты  просит взамен об отводе прокуроров. По словам адвокатов, беспристрастность всех прокуроров в этом деле "вызывает сомнения". Кроме того, правозащитники со стороны Порошенко заявили о недоверии генеральному прокурору Украины Ирине Венедиктовой.


Напомним, Порошенко рассказал, сколько против него возбуждено уголовных дел.
Как сообщалось, опрос КМИС показал, видят ли украинцы в расследовании дел экс-президента Петра Порошенко политические мотивы.


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