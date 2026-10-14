Помогали разбивать Днепр и оккупировать Донбасс: кто работал на Россию

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Контрразведка Службы безопасности Украины обезвредила в Днепре и Славянске двух российских агентов, которые действовали автономно друг от друга и собирали координаты воздушных ударов оккупантов. Своевременное вмешательство спецслужб позволило спасти от обстрелов АЗС и запасные штабы украинских военных.
Последствия обстрела Днепра. Иллюстративное фото
Оперативникам удалось найти злоумышленников непосредственно на первых этапах их противоправной деятельности. По данным расследования, шпионами оказались местные жители, привлеченные к сотрудничеству из-за личных связей и пророссийских взглядов.
Получив задание, этот фигурант тайно фиксировал на мобильном телефоне перемещение военных колонн ВСУ, останавливавшихся на заправочной станции или вблизи нее.
Кроме того, заправщик регулярно совершал вылазки на собственном автомобиле для наблюдения за другими АЗС и логистически важными мостами региона.
Другого вражеского приспешника задержали непосредственно в областном центре Днепропетровской области. Им оказался бывший житель Покровска, который в 2024 году перебрался в Днепр и жил в общежитии. Российские спецслужбы завербовали его после того, как он начал оставлять положительные комментарии в поддержку Кремля в тематических Telegram-чатах.
Чтобы найти нужные локации, мужчина часами пешком обходил городские кварталы или ездил в отдаленные микрорайоны на общественном транспорте.
Во время проведения санкционированных обысков по местам жительства обоих фигурантов силовики обнаружили и изъяли компьютеры и мобильные телефоны, в которых содержались неопровержимые доказательства коммуникации с российскими кураторами и собранные медиафайлы.
При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры следователи СБУ официально объявили задержанным о подозрениях по двум статьям Уголовного кодекса Украины — за государственную измену (ч. 2 ст. 111) и за несанкционированное распространение данных об ВСУ (ч. 2 ст. 114-2). Суд отправил обоих подозреваемых под стражу без права выхода под залог. Если их вину докажут в суде, мужчинам грозит максимальная санкция — пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что с 1 ноября большая часть Донецкой области будет жить в условиях жестких ночных ограничений.