Помогали разбивать Днепр и оккупировать Донбасс: кто работал на Россию

Контрразведка Службы безопасности Украины обезвредила в Днепре и Славянске двух российских агентов, которые действовали автономно друг от друга и собирали координаты воздушных ударов оккупантов. Своевременное вмешательство спецслужб позволило спасти от обстрелов АЗС и запасные штабы украинских военных.

Последствия обстрела Днепра. Иллюстративное фото

Оперативникам удалось найти злоумышленников непосредственно на первых этапах их противоправной деятельности. По данным расследования, шпионами оказались местные жители, привлеченные к сотрудничеству из-за личных связей и пророссийских взглядов.

"Одним из корректировщиков оказался завербованный рашистами работник автозаправочного комплекса в Славянске, — рассказали в пресс-службе Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях. — Вниманию врага он попал через своего бывшего одноклассника, который с началом полномасштабной войны уехал в РФ и работает на российских спецслужб".

Получив задание, этот фигурант тайно фиксировал на мобильном телефоне перемещение военных колонн ВСУ, останавливавшихся на заправочной станции или вблизи нее.

"В дальнейшем ему предстояло направить рашистам фотоснимки и видео военной техники для подготовки прицельного удара", — добавляют в ведомстве.

Кроме того, заправщик регулярно совершал вылазки на собственном автомобиле для наблюдения за другими АЗС и логистически важными мостами региона.

Другого вражеского приспешника задержали непосредственно в областном центре Днепропетровской области. Им оказался бывший житель Покровска, который в 2024 году перебрался в Днепр и жил в общежитии. Российские спецслужбы завербовали его после того, как он начал оставлять положительные комментарии в поддержку Кремля в тематических Telegram-чатах.

"По инструкции кураторки из РФ, — уточняют правоохранители, — агент должен был скорректировать ракетно-дроновые атаки по местам наибольшего сосредоточения личного состава и размещения техники сил обороны в областном центре".

Чтобы найти нужные локации, мужчина часами пешком обходил городские кварталы или ездил в отдаленные микрорайоны на общественном транспорте.

Во время проведения санкционированных обысков по местам жительства обоих фигурантов силовики обнаружили и изъяли компьютеры и мобильные телефоны, в которых содержались неопровержимые доказательства коммуникации с российскими кураторами и собранные медиафайлы.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры следователи СБУ официально объявили задержанным о подозрениях по двум статьям Уголовного кодекса Украины — за государственную измену (ч. 2 ст. 111) и за несанкционированное распространение данных об ВСУ (ч. 2 ст. 114-2). Суд отправил обоих подозреваемых под стражу без права выхода под залог. Если их вину докажут в суде, мужчинам грозит максимальная санкция — пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что с 1 ноября большая часть Донецкой области будет жить в условиях жестких ночных ограничений.