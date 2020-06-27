Полиция проверила пляжи, магазины и кафе: нарушителей карантина – сотни

Фото: npu.gov.ua

Полицейские провели массовые рейды в торговых и развлекательных заведениях, нарушителей норм карантина более 300. Об этом говорится на сайте ГУ Национальной полиции Украины.

Сообщается, что 640 рейдовых групп в течение двух суток проверили более 6200 заведений. Рейды проходили согласно постановлению Кабинета Министров Украины, которое определяет требования работы для субъектов хозяйствования в условиях адаптивного карантина.

В частности, правоохранители посетили с проверкой 3500 заведений торговли, 2000 заведений питания, 850 ночных клубов и развлекательных заведений. Так, по результатам проверок, составлено 355 административных протоколов по ст. 44-3 ("нарушение правил карантина") Кодекса Украины об административных правонарушениях. Из них 28 – на директоров развлекательных заведений, 100 – руководителей заведений общественного питания и 227 – на директоров учреждений торговли.

А вот наибольшими нарушителями определены Винницкая, Львовская, Одесская, Киевская области и столица.

Напомним, жителям 13 областей Украины стоит готовиться к усилению карантина.

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