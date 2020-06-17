Полиция приступила к усиленному патрулированию Киева

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Сергей Медведев
В правительством квартале Киева пройдут несколько массовых акций, в связи с чем полиция усилила меры безопасности. Кроме полицейских, порядок на улицах будут охранять бойцы Национальной гвардии.
"Сегодня в центральной части Киева анонсировано проведение нескольких массовых акций, в частности, под административными зданиями органов государственной власти. Для обеспечения публичной безопасности и порядка работники структурных подразделений столичной полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины, кинологи, взрывотехники и полиция диалога заступили на дежурство в усиленном режиме", - сообщили в Нацполиции.
Правоохранители также предупредили, что в акции на Банковой планируют участие люди разных политических предпочтений, поэтому не исключено, что некоторые силы будут использовать провокации и заранее спланированные агрессивные действия.
"Наши органы вне политики, и независимо от политических предпочтений организаторов акции мы будем действовать в рамках своей компетенции", - подчеркнули в полиции.
Как сообщал портал "Комментарии", начальство Национальной полиции Киева отстранило от службы двоих полицейских, которые избивали ногами безоружного активиста у здания Шевченковского районного суда столицы, где рассматривали дело Сергея Стерненко, который в 2018 году убил нападавшего на него Ивана Кузнецова.
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