Полицейских, которые избивали безоружного активиста, отстранили от службы

Начальство Национальной полиции Киева отстранило от службы двоих полицейских, которые избивали ногами безоружного активиста у здания Шевченковского районного суда столицы, где сегодня рассматривается дело Сергея Стерненко, который в 2018 году убил нападавшего на него Ивана Кузнецова. Об этом сообщили в издании "Украинская правда" со ссылкой на заявление руководителя полиции Киева Андрея Крищенко.

"Исходя из информации в прессе, где есть фото, на котором есть действия, которые могут свидетельствовать о возможном превышении силы полицейскими, мною назначена служебная проверка. Эти два человека отстранены от несения службы", — заявил глава столичной полиции.

По словам Андрея Крищенко, все материалы служебного расследования передадут в Государственное бюро расследований. Также он попросил журналистов, у которых есть фотографии или видеозаписи инцидента, предоставить их в полицию или опубликовать публично. Руководитель полиции Киева считает, что фото- и видеофиксация поможет правоохранительным органам быстрее провести служебную проверку и сообщить общественности о результатах.

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