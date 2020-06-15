Полицейских, которые избивали безоружного активиста, отстранили от службы

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Антон Корнилов
Начальство Национальной полиции Киева отстранило от службы
двоих полицейских, которые избивали ногами безоружного активиста у здания
Шевченковского районного суда столицы, где сегодня рассматривается дело Сергея
Стерненко, который в 2018 году убил нападавшего на него Ивана Кузнецова. Об
этом сообщили в издании "Украинская правда" со ссылкой на заявление
руководителя полиции Киева Андрея Крищенко.
"Исходя из информации в прессе, где есть фото, на котором
есть действия, которые могут свидетельствовать о возможном превышении силы
полицейскими, мною назначена служебная проверка. Эти два человека отстранены от
несения службы", — заявил глава столичной полиции.
По словам Андрея Крищенко, все материалы служебного
расследования передадут в Государственное бюро расследований. Также он попросил
журналистов, у которых есть фотографии или видеозаписи инцидента, предоставить
их в полицию или опубликовать публично. Руководитель полиции Киева считает, что
фото- и видеофиксация поможет правоохранительным органам быстрее провести
служебную проверку и сообщить общественности о результатах.
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