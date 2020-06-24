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Паводки на западной Украине: затопило больницу с больными коронавирусом

Паводки на западной Украине превысили масштабы затопления 2008 года, пострадала и больница, где есть пациенты с коронавирусом

сегодня, 12:31 comments654
Автор:

Таисия Ерохина
Паводки на западной Украине: затопило больницу с больными коронавирусом

Фото: dsns.gov.ua

В Ивано-Франковский области затопило больницу, где находятся пациенты с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль во время визита в пострадавший регион.

Как сообщил глава правительства, проинспектирована равнинная часть.

"Понятно, что ситуация критическая. Фактически, затопление превосходит масштаб 2008 года, - рассказал Шмыгаль. - Затоплена районная больница в городе Галич, проводится эвакуация больных. Есть определенные осложнения из-за того, что там есть заболевшие коронавирусом".

Сообщается, что далее проинспектируют горный район. После обеда запланировано заседание комиссии ТЭБ и НС – там примут необходимые для преодоления последствий стихии решения. В частности, будут принимать решение о выделении средств.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль и глава МВД Арсен Аваков отправились в затопленный регион на Закарпатье, чтобы координировать спасательные работы. На данный момент известно о более 200 подтопленных населенных пунктах. А к 29 поселкам нет проезда. Кроме того, в Ивано-Франковской области погибло три человека от стихии, и еще один – пропал без вести. В целом разрушено 110 км автодорог, 1 850 м берегоукреплений и 90 мостов в этом регионе. А 429,7 км автодорог и 130 мостов повреждены в Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областях. Транспортное сообщение нарушено с 34 населенными пунктами.


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Источник: https://t.me/Denys_Smyhal/250
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