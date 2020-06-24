"Паводки на Закарпатье": Шмыгаль и Аваков срочно вылетели спасать регион

Сегодня глава правительства Денис Шмыгаль, министр внутренних дел Арсен Аваков и руководитель ГСЧС Николай Чечеткин срочно отправились на Прикарпатье для координирования сил по спасательной операции во время паводка, который разлился в Ивано-Франковской области, нанеся значительный ущерб и приведя к человеческим жертвам. Об это сообщает пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что не только Ивано-Франковский регион подвергся стихийному бедствию: речь идет также о населенных пунктах в Черновецкой, Львовской и Закарпатской областях.

Более 200 сел подверглись подтоплению, ряд из них отрезаны от коммуникаций.

"Подразделения МВД осуществляют эвакуацию людей, воздушный и наземный мониторинг, берегоукрепления, откачку и отвод воды", - указано в сообщении.

Со вчерашнего дня спасатели проводят работы по эвакуации людей из наиболее пострадавших сел.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Владимир Зеленский отреагировал на наводнение в западном регионе Украины.

"Президент Украины Владимир Зеленский контролирует ситуацию на Западной Украине. Глава государства уже обсудил с правительством вопрос помощи гражданам, которые пострадали из-за происшествия", - идет речь в заявлении.









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