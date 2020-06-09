Пьяный актер Ефремов устроил смертельное ДТП в центре Москвы: есть жертвы (ВИДЕО)

Вчера, 8 июня, в Москве российский актер Михаил Ефремов устроил ДТП в центре Москвы, передают российские СМИ.

Так, около 23:00 (по московскому времени) на Смоленской площади у дома 3 Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Lada. В результате ДТП 57-летнего водителя Lada Сергея Захарова госпитализировали. Мужчина получил различные травмы, в том числе открытый перелом бедра и закрытую черепно-мозговую травму. Позднее водитель скончался в больнице.





В ГУ МВД по Москве подтвердили, что в момент происшествия Ефремов был в состоянии алкогольного опьянения. По данным СМИ, актер находился в автомобиле сам.

На актера возбудили уголовное дело за "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", а после смерти пострадавшего в ДТП дело переквалифицировали на более тяжкую часть статьи. Ефремову грозит до 12 лет колонии.

На данный момент Ефремов отпущен под подписку о невыезде.

В Сеть попало видео с моментом столкновения. А еще очевидцы засняли пьяного актера сразу же после ДТП. Там Ефремов, едва осознавая происходящее в нетрезвом виде, интересуется, все ли живы.







Напомним, жуткое ДТП произошло на трассе Киев-Одесса: погиб ребенок и 3 взрослых.

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