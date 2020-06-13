«Отмазываться я не буду»: Ефремов выступил с обращением по поводу своего ДТП (ВИДЕО)

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Антон Корнилов
Российский актер Михаил Ефремов, который сейчас находится
под домашнем арестом, записал видеообращение по поводу ДТП, в котором он пьяным
выехал на встречную полосу движения и врезался в фургон, водитель которого
погиб. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале Михаила Ефремова под названием "Гражданин поэт"
вечером в пятницу, 12 июня.
В ролике российский актер извинился перед семьей погибшего, выразил
готовность оказать финансовую помощь, пообещал "не отмазываться" и не использовать
свои связи и знакомства в суде, а также
"Я не знал, что сказать, да и сейчас не знаю. Не знаю, как и
какими словами просить прощения у семьи Сергея Захарова. Но я всё равно прошу. Хотя
знаю, что не простят. Я, конечно, помогу всеми средствами, если примут. Если
поймут, может быть, потом, что это не попытка откупиться, а попытка искупить",
— сказал Ефремов.
По словам актера, "непростительно по пьянке садиться за руль".
Также Ефремов напомнил, что это не кино, и назад уже ничего не перемотаешь.
"Конец, нет уже больше никакого Ефремова. Предал я всех. Простите, пожалуйста. Больше сказать нечего", — заключил актер.
Пьяный Михаил Ефремов вечером 8 июня выехал на встречку на
Садовом кольце в Москве и врезался в фургон Lada, водитель которого, Сергей Захаров, умер в больнице утром 9
июня. В крови Ефремова также нашли наркотики. Актер находится под домашним
арестом, ему грозит до 12 лет тюрьмы.
Как сообщал портал "Комментарии", пьяный актер Ефремов
устроил смертельное ДТП в центре Москвы: есть жертвы (ВИДЕО).
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