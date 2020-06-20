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Главная Новости Общество происшествия Обострение на Донбассе: десятки нарушений, есть раненые
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Обострение на Донбассе: десятки нарушений, есть раненые

В штабе ООС сообщают об использовании запрещенного оружия со стороны оккупантов на Донбассе, в том числе, в направлении домов мирных жителей

сегодня, 20:55
Автор:

Таисия Ерохина
Обострение на Донбассе: десятки нарушений, есть раненые

На Донбассе за сегодня зафиксировали 20 нарушений режима прекращения огня. Об этом информирует штаб Операции объединенных сил.

Сообщается, что 20 июня оккупанты 20 раз открывали огонь из запрещенных к размещению на линии соприкосновения артиллерийских систем калибра 152 мм и 122 мм, 120-ти и 82-х мм минометов, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В частности, режим тишины был нарушен вблизи Орехового, Хутора Свободного, Новоалександровки, Новозвановки, Троицкого, Шумов, Попасного, Золотого-4, Луганского, Железного, Новотошковского, Авдеевки.

Отдельно сообщается, что боевики использовали НАРы для обстрелов вблизи Павлополя. Так, неподалеку от жилых домов и позиций украинских военнослужащих обнаружили две неуправляемые авиационные ракете С-8. В штабе объяснили, что ракеты являются неуправляемыми, поэтому оккупанты целились непосредственно в направлении населенного пункта. К счастью, ракеты не сработали.

"Ударившись о землю, боевые головки отломались. Мы быстро среагировали и уничтожили их", - говорится в сообщении.

В штабе ООС отметили, что украинские защитники ответили, после чего боевики прекратили огневую активность.

К сожалению, из-за вражеских обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения. Они находятся в больнице.

Напомним, экс-военный хотел взорвать госпиталь и железнодорожную станцию на Луганщине.

Ранее стало известно, кто с Донбасса вошел в украинскую делегацию ТКГ.


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Источник: https://www.facebook.com/pressjfo.news/photos/a.364697644022858/881338615692089/?type=3&theater
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