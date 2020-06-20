Обострение на Донбассе: десятки нарушений, есть раненые

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Таисия Ерохина
На Донбассе за сегодня зафиксировали 20 нарушений режима прекращения огня. Об этом информирует штаб Операции объединенных сил.
Сообщается, что 20 июня оккупанты 20 раз открывали огонь из запрещенных к размещению на линии соприкосновения артиллерийских систем калибра 152 мм и 122 мм, 120-ти и 82-х мм минометов, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В частности, режим тишины был нарушен вблизи Орехового, Хутора Свободного, Новоалександровки, Новозвановки, Троицкого, Шумов, Попасного, Золотого-4, Луганского, Железного, Новотошковского, Авдеевки.
Отдельно сообщается, что боевики использовали НАРы для обстрелов вблизи Павлополя. Так, неподалеку от жилых домов и позиций украинских военнослужащих обнаружили две неуправляемые авиационные ракете С-8. В штабе объяснили, что ракеты являются неуправляемыми, поэтому оккупанты целились непосредственно в направлении населенного пункта. К счастью, ракеты не сработали.
"Ударившись о землю, боевые головки отломались. Мы быстро среагировали и уничтожили их", - говорится в сообщении.
В штабе ООС отметили, что украинские защитники ответили, после чего боевики прекратили огневую активность.
К сожалению, из-за вражеских обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения. Они находятся в больнице.
Напомним, экс-военный хотел взорвать госпиталь и железнодорожную станцию на Луганщине.
Ранее стало известно, кто с Донбасса вошел в украинскую делегацию ТКГ.
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