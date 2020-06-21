Новые подробности взрыва многоэтажки в Киеве: есть погибший

Взрыв в многоэтажном доме в столичном районе Позняки отнял жизнь, как минимум, одного человека. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Так, по информации спасателей, по состоянию на 11 часов раобтники ГСЧС обнаружили одного погибшего. Работы на месте происшествия позволили освободить из завалов трех человек, предположительно, жителей разрушенного дома. Также, спасатели эвакуировали 21 человека.

На месте взрыва организовали штаб по ликвидации последствий аварии, работают мобильные группы ГСЧС и сотрудники Национальной полиции.

Предварительные данные указывают, что причиной инцидента стал взрыв газа. И, хотя пожарной опасности на данный момент нет, взрыв разрушил перекрытия четвертого, пятого, шестого, седьмого и восьмого этажей.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что утро в столице ознаменовалось взрывом. По предварительной информации, в одной из киевских многоэтажек взорвалась газовоздушная смесь. Взрыв разрушил перекрытия между несколькими этажами. Инцидент произошел в Дарницком районе, на проспекте Григоренко. Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, "21 июня в 10:00 в Дарницком районе на ул. Григоренко, 41, в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв предварительно газовоздушной смеси с последующим разрушением межэтажных перекрытий 4, 5, 6, 7 этажей".

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