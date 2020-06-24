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Нападение на нардепа и полицейский в больнице: что известно о столкновениях в Березном

Народного депутата из "Слуги народа" Сергея Литвиненко представители Нацкорпуса забросали камнями и яйцами

сегодня, 08:21
Автор:

Виолетта Комаровская
Нападение на нардепа и полицейский в больнице: что известно о столкновениях в Березном

Митинг против нардепа из "Слуги народа" Сергея Литвиненко в Березном Ровенской области закончился столкновениями Нацкопуса с правоохранителями. Начальник патрульной полиции области оказался в больнице. В самого нардепа полетели камни, бутылки и яйца. Задержаны 15 человек. Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции. 

Депутата Литвиненко в Бережном "встречали" около 130 протестующих. Когда тот уже отъезжал от офиса, представители Нацкорпуса стали догонять авто и забрасывать его всем, что попало под руку. Сторонники Литвиненко вступились за него. Начались столкновения, которые пытались остановить полицейские. Вскоре в толпе взорвалось пиротехническое устройство. Осколками был ранен начальник областной патрульной полиции Сергей Мерчук. Сейчас он в больнице. 

"Пиротехническое устройство взорвалось, когда начальник патрульных пытался его отбить ногой, чтобы не пострадали другие люди. В этот момент устройство и взорвалось", - рассказал начальник следственного управления Александр Панасюк.

Успокаивать толпу пришлось с помощью оружия. Правоохранители сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух. 15 самых агрессивных участников акции протеста полицейские задержали. Изъяли также 5 автомобилей, сообщили в областном управлении. 

Сам нардеп на своей странице в Facebook написал, что это была провокация. Ведь ранее он, якобы, приглашал протестующих к себе в офис на разговор, но те отказались идти. 

"Я вышел на улицу, спросил, о чем нам стоит поговорить. Но в ответ полетели камни. Только я отъехал от приемной, как услышал выстрелы. На мою машину прыгали, били палками по стеклу, бросали яйца и камни", - описал происходящее нардеп.

В Нацкорпусе Литвиненко обвиняют в пророссийской позиции и требуют извинений за то, что во время акции пострадали их активисты. 

"На людей, которые мирно протестовали, напали около сотни титушек, работающих под прикрытием полиции. Проукраинских активистов жестоко избивали и задержали", - заявили в Нацкорпусе. 

После столкновений в полиции открыли два уголовных производства. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что нескольких представителей Нацкорпуса задержали после столкновений в центре Киева.  


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Источник: https://rv.npu.gov.ua/news/operativna-obstavnovka/policzejski-zatrimali-15-osib-prichetnix-do-xuliganskix-dij-u-bereznomu/
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