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Главная Новости Общество происшествия На Житомирщине вооруженный мужчина ранил восемь человек и одного убил: объявлен план "Перехват"
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На Житомирщине вооруженный мужчина ранил восемь человек и одного убил: объявлен план "Перехват"

Всех пострадавших в результате нападения доставили в больницу, один из них в результате полученных ранений скончался

сегодня, 18:13
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На Житомирщине вооруженный мужчина ранил восемь человек и одного убил: объявлен план "Перехват"

В Житомирской области мужчина ножом ранил девять человек, один из них скончался в больнице. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

"По данным следствия, инцидент произошел 21 июня 2020 года в г. Иршанске в ночное время в местном кафе. По предварительной информации, между ранее судимым местным жителем и посетителем кафе возник конфликт, причины и обстоятельства которого устанавливаются. Мужчины вышли из помещения кафе, где нападающий нанес ножевое ранение потерпевшему. В дальнейшем гражданин ранил ножом еще 8 человек, которые пытались его успокоить. После совершенного нападающий скрылся с места происшествия на автомобиле", - говорится в сообщении.

Все пострадавшие были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи. Один человек от полученных ножевых ранений скончался в больнице, семь находятся на лечении, одного выписали.

Проводятся следственные (розыскные) действия по установлению обстоятельств совершенного преступления, принимаются меры для установления местонахождения лица, а также готовится сообщение о подозрении.

По факту умышленного убийства и хулиганства с применением холодного оружия открыты уголовные производства (ч. 1 ст. 115, ч. 4 ст. 296 УК Украины). В Житомирской области объявлен план "Перехват".

Как ранее сообщали "Комментарии", в Англии мужчина с ножом напал на прохожих: полиция расценила поступок как теракт.


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