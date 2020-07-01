kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 01.07.2020

BTC/USD

9140.98

ETH/USD

227.50

LTC/USD

41.46

НБУ 01.07.2020

USD/UAH

26.90

EUR/UAH

30.15

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Срываем маски
migrants
Записки эмигранта
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество происшествия На Житомирщине обнаружили тонны янтаря на более 12 млн грн
commentss НОВОСТИ Все новости

На Житомирщине обнаружили тонны янтаря на более 12 млн грн

Крупную партию незаконно добытого янтаря конфисковали в Житомирский области в пользу государства

сегодня, 13:59
Автор:

Таисия Ерохина
На Житомирщине обнаружили тонны янтаря на более 12 млн грн

В Житомирской области правоохранители обнаружили и конфисковали в доход государства почти 10 тонн янтаря. Об этом информирует Офис генерального прокурора Украины на официальном сайте.

Сообщается, что Королевский районный суд Житомира удовлетворил в полном объеме ходатайство прокуратуры Житомирской области по специальной конфискации в доход государства незаконно добытого янтаря. Вес конфискованных камней составляет 9,2 тонн, а стоимость – 12,5 миллионов гривен.

В Офисе генпрокурора сообщили, что эту большую партию контрабанды прятал житель Одесской области. Во время обыска в его квартире правоохранители обнаружили 292 пакета с камнями.

Отметим, что янтарь конфискован в рамках уголовного производства по ст. 198 Уголовного кодекса Украины ("приобретение, получение, хранение или сбыт имущества, полученного преступным путем").

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на Закарпатье контрабандисты напали на пограничников. Так, один из контрабандистов пытался наехать машиной на пограничников, а другой разбил служебный автомобиль.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!