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На Прикарпатье разлились паводки: почти 20 сел обесточены, два человека погибли

Стихийный паводок затопил всю Ивано-Франковскую область, разрушив защитные дамбы и приведя к человеческим жертвам

сегодня, 19:10
Автор:

Екатерина Белоброва
На Прикарпатье разлились паводки: почти 20 сел обесточены, два человека погибли

В Ивано-Франсковской области разлилась стихия в виде паводков рек, причинив большой ущерб 19-ти населенным пунктам, два человека погибли и один считается без вести пропавшим. Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации.

"В результате стихии в Верховинском районе отрезаны 19 сел, погибли два человека и один человек считается без вести пропавшим. Имеют место разрушения защитных дамб, берегов рек, размыв дорог и их перекрытия из-за оползней", - указано в сообщении.

Отмечается, что в результате стихийного бедствия, на участке дороги Ильцы-Буркут были заблокированы 40 автомобилей с туристами.

При этом областные власти ожидают ухудшения ситуации в связи с прогнозами погоды.

"Завтра ожидаются сильные дожди в регионе, что приведет к повышению уровню воды в реках и пику стихии. Органами государственной власти и местного самоуправления совместно с аварийно-спасательными службами проводятся первоочередные восстановительные и спасательные работы и эвакуационные мероприятия, уточняются необходимые суммы средств для ведения этих работ", - подчеркивают в Ивано-Франковской ОГА.

Как отметил губернатор области Виталий Федоров, сумма, необходимая для восстановления пострадавших объектов и территорий, по предварительным оценкам составляет более 400 млн. грн.

"Нами подготовлен соответствующий проект письма в Кабинет министров Украины о выделении средств на преодоление этой ситуации. Из областного бюджета также выделена субвенция в размере 1 млн. грн. и 5 625 л дизельного топлива для выполнения первоочередных мероприятий по ликвидации последствий стихии", - подчеркнул глава областной госадминистрации.


Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в спальном районе Киева, в результате взрыва газовой трубы, обрушилась секция многоэтажного дома и погибли пятеро человек.



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