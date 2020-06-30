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На этой неделе ожидаются митинги шахтеров, спланированые в ДТЭК Ахметова, - Герус

Забастовки шахтеров ДТЭК Ахметова могут пройти в Киеве уже на этой неделе

сегодня, 10:16
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На этой неделе ожидаются митинги шахтеров, спланированые в ДТЭК Ахметова, - Герус

На этой неделе в Киеве ожидаются забастовки шахтеров. В своем большинстве митингующие - шахтеры "ДТЭК Добропольеуголь". Об этом сообщил народный депутат, глава комитета Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

"На этой неделе в Киеве могут быть забастовки шахтеров. Официально позиционируются они как забастовки шахтеров государственных шахт, но на самом деле это не совсем так.... По имеющейся информации, основное количество шахтеров будет ехать из шахт ДТЭК, а именно "ДТЭК Добропольеуголь", - написал Герус. 

По словам депутата, сейчас задолженность по зарплате на государственных шахтах составляет около месяца, тогда как за аналогичный период в прошлом году - в среднем, три. Поэтому нет смысла шахтерам бастовать. 

"В апреле 2020 в связи с глобальным ухудшением конъюнктуры рынка, ДТЭК принимает решение приостановить экспорт электроэнергии в Венгрию (там цены ниже, чем в Украине). Также компания не работает на экспортном рынке угля. Это приводит к уменьшению потребностей в угле. В связи с этим после короткого простоя шахт "Павлоградуголь", которые в частной собственности ДТЭК, все-таки запускаются в работу на полную мощность. А вот шахты "Добропольеуголь", которые в аренде в ДТЭК до 2059 года, практически полностью приостановили добычу", - пишет нардеп.


Как писали "Комментарии", ранее Сергей Лещенко опубликовал секретные документы ДТЭК. 


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