Минобороны Северной Кореи объявило серьезное предупреждение из-за учения США у своих границ

Военное руководство Северной Кореи обвинило Соединенные Штаты и Республику Корея (РК) в умышленном обострении ситуации на полуострове под прикрытием "мифических угроз". Официальную позицию ведомства 16 сентября обнародовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Заявление было сделано после того, как 10 сентября представители США и Сеула провели заседание профильной комиссии, договорившись усилить совместные оборонные способности, обмениваться данными по ОМУ и активизировать тренировки.

Ким Чен Ын. Фото из открытых источников

В Пхеньяне уверены, что эти шаги свидетельствуют о готовности союзников первыми применить силу против КНДР во время потенциального конфликта.

"Это откровенное объявление о конфронтации, нацеленной на использование ядерного, химического и биологического оружия против нашего государства в случае войны, — заявил спикер Министерства обороны КНДР. Оценивая действия оппонентов, представитель ведомства подчеркнул: — Враги ускоряют подготовку реальных боевых действий. Этот факт свидетельствует о том, что намерения оппонентов применить оружие массового уничтожения переходят в крайне безумную стадию".

Северокорейская сторона напомнила, что ранее сценарии использования такого оружия уже отрабатывались во время масштабных маневров "Фридом шильд" (Freedom Shield). По мнению Минобороны КНДР, Вашингтон использует риторику об "угрозах" только для того, чтобы замаскировать собственные программы разработки и распространения опасного вооружения.

Такие действия США и Южной Кореи Пхеньян рассматривает как непосредственный вызов своей суверенизации, дающей стране юридическое право на зеркальные шаги.

"Такие угрозы связаны с атакой против нашего государства и могут считаться важнейшим вызовом безопасности, требующим введения в действие соответствующих статей закона о политике в отношении государственных ядерных вооруженных сил, — отметили в северокорейском оборонном ведомстве. Напоследок представитель добавил жесткий совет: — Хотелось бы посоветовать им проанализировать, что значит запуск этих статей, и воспринять это как серьезное предупреждение. Наши вооруженные силы будут постоянно отслеживать любые новые военные попытки США и их сателлитов".

Законодательство, о котором упоминает Пхеньян, было принято несколько лет назад и официально закрепляет право КНДР наносить превентивные ядерные удары в случае возникновения непосредственной угрозы для руководства страны или ее стратегических объектов.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Мария Захарова заявила, что российские ядерные силы возьмут под прицел военную инфраструктуру новой страны.