Минобороны Северной Кореи объявило серьезное предупреждение из-за учения США у своих границ

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Недилько Ксения
Военное руководство Северной Кореи обвинило Соединенные Штаты и Республику Корея (РК) в умышленном обострении ситуации на полуострове под прикрытием "мифических угроз". Официальную позицию ведомства 16 сентября обнародовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Заявление было сделано после того, как 10 сентября представители США и Сеула провели заседание профильной комиссии, договорившись усилить совместные оборонные способности, обмениваться данными по ОМУ и активизировать тренировки.
Ким Чен Ын. Фото из открытых источников
В Пхеньяне уверены, что эти шаги свидетельствуют о готовности союзников первыми применить силу против КНДР во время потенциального конфликта.
Северокорейская сторона напомнила, что ранее сценарии использования такого оружия уже отрабатывались во время масштабных маневров "Фридом шильд" (Freedom Shield). По мнению Минобороны КНДР, Вашингтон использует риторику об "угрозах" только для того, чтобы замаскировать собственные программы разработки и распространения опасного вооружения.
Такие действия США и Южной Кореи Пхеньян рассматривает как непосредственный вызов своей суверенизации, дающей стране юридическое право на зеркальные шаги.
Законодательство, о котором упоминает Пхеньян, было принято несколько лет назад и официально закрепляет право КНДР наносить превентивные ядерные удары в случае возникновения непосредственной угрозы для руководства страны или ее стратегических объектов.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что Мария Захарова заявила, что российские ядерные силы возьмут под прицел военную инфраструктуру новой страны.