Мэр Киева в ресторане нарушил карантин, - политолог

Глава Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко заметили на выходных в одном из ресторанов столицы в нарушение установленных в рамках карантина ограничений. Об этом в своем Telegram-канале написал политолог Тарас Березовец.

Основной претензией стало то, что мэр Киева, который неоднократно призывал жителей соблюдать меры по карантину, а также снялся в социальной рекламе с надписью "Досить шастать!", отдыхал в заведении после 22:00, а также сидел в компании с тремя спутниками, хотя по регламенту в условиях пандемии, за одним столом не может находиться больше двух человек.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что главе государства Владимиру Зеленскому выписали штраф за нарушение карантина, когда он в рабочей поездке в Хмельницкую область. Тогда он вместе с президентской делегацией зашел в кафе и занял стол в составе семи человек.

"В результате проведенной проверки полицейские составили административные материалы по ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) на владельца кафе и посетителей, в том числе - Президента Украины Владимира Зеленского, руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака, его первого заместителя Сергея Трофимова, главного государственного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, председателя Хмельницкой областной государственной администрации Дмитрия Габинета и Хмельницкого городского голову Александра Симчишина", - указано в сообщении пресс-службы Национальной полиции.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!