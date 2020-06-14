kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 14.06.2020

BTC/USD

9430.29

ETH/USD

235.65

LTC/USD

44.40

НБУ 14.06.2020

USD/UAH

26.90

EUR/UAH

30.40

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Министр соцсетей
migrants
Записки эмигранта
grivna
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество происшествия Мэр Киева в ресторане нарушил карантин, - политолог
commentss НОВОСТИ Все новости

Мэр Киева в ресторане нарушил карантин, - политолог

Главу КГГА Виталия Кличко заметили в одном из ресторанов Киева после 22:00 в компании из четырех человек

сегодня, 18:47
Автор:

Екатерина Белоброва
Мэр Киева в ресторане нарушил карантин, - политолог

Глава Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко заметили на выходных в одном из ресторанов столицы в нарушение установленных в рамках карантина ограничений. Об этом в своем Telegram-канале написал политолог Тарас Березовец.

Основной претензией стало то, что мэр Киева, который неоднократно призывал жителей соблюдать меры по карантину, а также снялся в социальной рекламе с надписью "Досить шастать!", отдыхал в заведении после 22:00, а также сидел в компании с тремя спутниками, хотя по регламенту в условиях пандемии, за одним столом не может находиться больше двух человек.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что главе государства Владимиру Зеленскому выписали штраф за нарушение карантина, когда он в рабочей поездке в Хмельницкую область. Тогда он вместе с президентской делегацией зашел в кафе и занял стол в составе семи человек. 

"В результате проведенной проверки полицейские составили административные материалы по ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) на владельца кафе и посетителей, в том числе - Президента Украины Владимира Зеленского, руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака, его первого заместителя Сергея Трофимова, главного государственного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, председателя Хмельницкой областной государственной администрации Дмитрия Габинета и Хмельницкого городского голову Александра Симчишина", - указано в сообщении пресс-службы Национальной полиции.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!