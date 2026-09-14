Массовая стычка во время паломничества: в Умани хасиды подрались с местными жителями

В Умани во время пребывания паломников-хасидов произошло столкновение между иностранцами и местными жителями. Как сообщают черкасские паблики, в сети распространили видеозапись, на которой зафиксирован инцидент. На кадрах видно, что в драке участвовало около десяти человек. Конфликт удалось прекратить после того, как товарищи одного из хасидов вмешались и разняли участников стычки. Что стало причиной агрессии, пока остается неизвестным.

Хасиды в Умани. Иллюстративное фото

На обнародованные кадры уже отреагировали в Главном управлении Национальной полиции Черкасской области. Ведомство официально приступило к проверке всех обстоятельств ночного инцидента.

Силовики уточнили, что никто из очевидцев или пострадавших не обращался за помощью в правоохранительные органы в момент происшествия.

"Обращений или заявлений по этому случаю, — сообщили в пресс-службе полиции Черкасской области, — на спецлинию "102" не поступало".

Несмотря на отсутствие официальных жалоб от граждан, правоохранители оперативно отреагировали на резонансный ролик во время мониторинга информационного пространства. Они зарегистрировали событие в Едином учете заявлений и уведомлений об уголовных правонарушениях и других событиях.

Сейчас на месте работают соответствующие службы, которые пытаются идентифицировать всех присутствующих на видеозаписи.

"Правоохранители самостоятельно обнаружили сообщение в социальных сетях по видео, — отметили в ведомстве, — и сейчас полицейские проводят проверку и устанавливают участников конфликта, а также свидетелей и очевидцев происшествия".

В полиции заверили, что все детали и предпосылки уманского инцидента будут окончательно выяснены, а по завершении проверки действиям каждой стороны конфликта дадут надлежащую правовую оценку.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что несмотря на регулярные угрозы воздушных ударов со стороны России, тысячи паломников-хасидов прибыли в Украину для празднования еврейского Нового года.



