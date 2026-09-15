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Львовщина, Одесщина и Киев в лидерах: какая смертельная статистика ДТП на самокатах

Нацполиция обнародовала статистику ДТП с электросамокатами за 8 месяцев 2026 года.

15 сентября 2026, 19:30
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Slava Kot

За первые восемь месяцев 2026 года в Украине зафиксировано почти тысячу тяжелых ДТП с участием легкого персонального электрического транспорта (электросамокатов, моноколес и гироскутеров). Об этом свидетельствует ответ Департамента патрульной полиции Национальной полиции Украины на журналистский запрос портала "Комментарии".

Львовщина, Одесщина и Киев в лидерах: какая смертельная статистика ДТП на самокатах

ДТП с электросамокатами

Согласно ответу Нацполиции, с 1 января по 31 августа 2026 года зарегистрировано 972 ДТП с погибшими или травмированными с участием легких электрических транспортных средств. В этих авариях с электросамокатами, моноколесами и гироскутерами погибли 20 человек, а еще 1062 человека получили травмы разной степени тяжести.

География аварийности свидетельствует о том, что наибольшая концентрация тяжелых инцидентов приходится на мегаполисы и регионы с развитой инфраструктурой аренды электросамокатов. По данным Патрульной полиции, самый высокий уровень аварийности с участием электротранспорта за 8 месяцев 2026 зафиксирован в трех регионах:

  • — Львовская область
  • — Одесская область
  • — Киев

Несмотря на статус электросамокатов как полноценных участников дорожного движения, в государственной аналитике по-прежнему остаются пробелы. В ответе на запрос в Патрульной полиции сообщили, что ведение отдельного учета ДТП с участием прокатного (шерингового) транспорта (сервисов аренды) статистической отчетностью не предусмотрено. Также полиция не ведет отдельно расширенную статистику относительно количества составленных протоколов за управление самокатами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о штрафах для водителей электросамокатов в Украине.
Также "Комментарии" писали, что МВД назвало самую смертельную область Украины по количеству аварий.



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