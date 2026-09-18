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Ловушка на оккупированном Юге: захватчики расстреливают тех, кто пытается уехать из Олешек и Голой Пристани

Принудительная мобилизация и полная блокада: на левобережье Херсонщины оккупанты бросают людей на форсирование Днепра

18 сентября 2026, 11:14
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Недилько Ксения

Российская оккупационная армия радикально усилила террор против украинского гражданского населения на временно подконтрольной левобережной части Херсонской области. Захватчики сознательно создают невыносимые условия для выживания в прифронтовой зоне, используя людей как пушечное мясо.

Ловушка на оккупированном Юге: захватчики расстреливают тех, кто пытается уехать из Олешек и Голой Пристани

Иллюстративное фото

Доброволец ВСУ Станислав Бунятов обнародовал критические данные о ситуации в общинах, расположенных вдоль русла реки Днепр.

"С прибрежных к Днепру территорий Херсонской области рус*я начала добровольно-принудительно набирать людей в подразделения "ДНР" и "ЛНР", — бьет тревогу военнослужащий, описывая жестокую тактику вражеского командования на передовой. Оценивая шансы на выживание мобилизованных украинцев, боец констатировал: — Обычно отправляют форсировать реки или занимать позиции, где наши операторы истребляют все, что движется".

Чтобы заставить мужское население идти на сотрудничество, оккупационная администрация полностью отрезала логистические пути в гражданские кварталы. Жизнь в регионе превратилась в борьбу за выживание в условиях искусственного голода.

"Олешки, Голая Пристань, Новая Збурьевка, Старая Збурьевка и другие прибрежные населенные пункты находятся в полной изоляции, — детализирует Бунятов географию гуманитарной катастрофы, вызванной действиями РФ. Военный отмечает, что захватчики полностью заблокировали эвакуационные коридоры: — Людей не выпускают, гуманитарную помощь не завозят или завозят исключительно для пропагандистских СМИ. Всех, кто самостоятельно пытается покинуть эти территории, просто расстреливают или убивают с помощью дронов".

Военный отмечает, что на левом берегу происходит заранее спланированное и целенаправленное истребление украинской нации. Российские солдаты используют безысходное положение граждан, предлагая подписание военных контрактов с Вооруженными силами РФ как единственную призрачную альтернативу расстрелу на месте. Украинские правоохранительные органы и международные наблюдатели фиксируют эти преступления, как очередное подтверждение политики геноцида со стороны Кремля.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Олешках люди уже некоторое время голодают, из-за действий оккупантов.



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