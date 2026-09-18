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Недилько Ксения
Российская оккупационная армия радикально усилила террор против украинского гражданского населения на временно подконтрольной левобережной части Херсонской области. Захватчики сознательно создают невыносимые условия для выживания в прифронтовой зоне, используя людей как пушечное мясо.
Иллюстративное фото
Доброволец ВСУ Станислав Бунятов обнародовал критические данные о ситуации в общинах, расположенных вдоль русла реки Днепр.
Чтобы заставить мужское население идти на сотрудничество, оккупационная администрация полностью отрезала логистические пути в гражданские кварталы. Жизнь в регионе превратилась в борьбу за выживание в условиях искусственного голода.
Военный отмечает, что на левом берегу происходит заранее спланированное и целенаправленное истребление украинской нации. Российские солдаты используют безысходное положение граждан, предлагая подписание военных контрактов с Вооруженными силами РФ как единственную призрачную альтернативу расстрелу на месте. Украинские правоохранительные органы и международные наблюдатели фиксируют эти преступления, как очередное подтверждение политики геноцида со стороны Кремля.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что в Олешках люди уже некоторое время голодают, из-за действий оккупантов.