Кровавый налет на Сумы: оккупанты выпустили четыре КАБа, попав в начальную школу и дома

Российская оккупационная армия нанесла массированный авиационный удар по областному центру Сумы, применив четыре управляемые авиационные бомбы (КАБ). Под прямым прицельным ударом оказалась городская школа, в которой в тот момент шел учебный процесс для самых маленьких учеников.

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Атака пришлась по разным районам города, зафиксированы серьезные разрушения гражданской инфраструктуры. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на местах попаданий развернуты экстренные службы, а также выразил глубокую признательность персоналу заведения за четкие действия во время воздушной тревоги.

"Четыре вражеских КАБа попали непосредственно по центральной части города, — отмечает Глава государства, очерчивая масштабы цинизма врага, — один из ударов пришелся прямо по зданию школы, где находились ученики. Благодаря профессионализму учителей и администрации, вовремя переместивших более 100 детей и преподавателей к укрытию, удалось избежать гораздо большей трагедии".

Несмотря на успешную эвакуацию в школе, вражеские бомбы унесли жизни мирных сумчан в жилых кварталах. По информации Сумской городской военной администрации, оккупанты применили для обстрела начальной школы в Заречном районе 250-килограммовую авиабомбу. Другие снаряды разорвались в Ковпаковском районе, повредив дома частного сектора и одно из местных кладбищ. Несколько домов разрушены до основания, под обломками спасатели обнаружили тела погибших — мужчины и женщины. Еще шесть человек получили ранения, среди которых трое несовершеннолетних, в том числе годовалый младенец.

В городской администрации жестко отреагировали на очередной террор против гражданского населения, отметив, что Москва полностью отвергла международные правила ведения войны.

"Сознательно бить тяжелым вооружением по маленьким детям, ученикам 1–4 классов — у этого врага нет ничего человеческого, — заявляют в Сумской ГВА, добавляя: — Российская армия не способна продемонстрировать честную борьбу на поле боя, поэтому она прибегает к уничтожению украинской нации".

Владимир Зеленский назвал российских военных "кончеными уродами и террористами", которые сознательно целятся по малышам и жилым массивам. Президент подчеркнул, что западный мир, включая США и европейских партнеров, должен наконец-то осознать: остановить это российское безумие исключительно осуждениями невозможно. Для прекращения ударов необходимо реальное и мощное давление на Кремль, поэтому Киев рассчитывает на решительные ответные шаги от союзников, которые не ограничатся очередными заявлениями на бумаге.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российские оккупанты все чаще применяют для ударов по украинским городам беспилотники типа "Шахед", начиненные тысячами мелких металлических шариков. Эта шрапнель предназначена для максимального поражения людей в открытой местности, а опасные находки фиксируют как в столице, так и в пригородных громадах.