Коммунальный коллапс: Андрей Садовой рассказал о блокировании счетов громад по всей Украине

В регионах Украины стремительно обостряется финансовый кризис, связанный с блокированием платежей местных общин на центральном уровне. Только во Львове на сегодняшний день заблокировано проведение почти 2900 финансовых операций, общая сумма которых превышает солидный 1 миллиард гривен. Из этой суммы около 140 миллионов гривен составляют критически важные выплаты – это заработные платы городских дворников, а также водителей муниципального пассажирского транспорта. Об этом в своем официальном обращении сообщил городской голова Львова Андрей Садовой.

Андрей Садовой. Фото из открытых источников

Руководитель областного центра подчеркнул, что искусственный дефицит ресурсов возник при полной финансовой состоятельности самого города, а действия финансового регулятора не имеют под собой никаких легальных оснований.

"Деньги у города есть, – возмущается мэр, описывая парадоксальность ситуации, сложившейся в муниципальном секторе. — Они лежат на счетах, но Казначейство не производит платежи. При этом никакого официального решения правительства об их блокировании нет".

Чтобы защитить работников от невыплат и удержать персонал на рабочих местах, местные власти вынуждены идти на экстренные шаги — коммунальные структуры начинают привлекать кредитные средства.

"И здесь возникает логичный вопрос: почему мы вообще должны искать ссуды, — отмечает Садовой, критикуя искусственные ограничения для органов местного самоуправления, — если деньги громады есть на счетах, но Казначейство не дает возможности ими воспользоваться?".

Чиновник акцентировал, что с этой жесткой проблемой уже около месяца сталкиваются разные города по всей территории Украины, и дальнейшее промедление чревато серьезными последствиями для жизнедеятельности всей страны. Если Рада и Кабмин не вмешаются в ситуацию, громадам предстоят огромные штрафы и пени за несвоевременные расчеты за потребленный газ и свет, а директорам предприятий будет угрожать уголовная ответственность за задержку выплат. Воспользовавшись тем, что сегодня, 12 октября, в Киеве как раз идет пленарное заседание парламента, Садовой публично призвал народных избранников срочно вмешаться и не покидать украинские города наедине с кризисом.

"Местные громады не просят дополнительных денег, — резюмировал Садовой, наметив главное требование мэров к центральной власти. — Мы просим дать возможность пользоваться собственными средствами, чтобы своевременно выплачивать людям зарплаты".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Садовой отказывается от зарплаты из-за долгов перед дворниками и водителями.