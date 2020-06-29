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Катастрофа МАУ: почему в Иране не расшифровали черный ящик и где он сейчас

Иран не смог восстановить черный ящик со сбитого самолета «МАУ», поэтому отправил бортовой самописец в другую страну

сегодня, 21:12
Автор:

Таисия Ерохина
Катастрофа МАУ: почему в Иране не расшифровали черный ящик и где он сейчас

Бортовой самописец со сбитого в Иране лайнера "Международных авиалиний Украины" все еще не расшифрован. В Иране с черным ящиком возникла проблема, поэтому его отправили во Францию, передает АР.

Так, военный прокурор Тегерана Голам Аббас Торки заявил, что самописец был "существенно поврежден", а данные с него можно восстановить только с помощью "серьезного" технологического оборудования. По его словам, иранским экспертам не удалось приобрести нужное оборудования из-за действующих санкций США.

Добавим, что расшифровкой самописца планировало заняться Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации Франции в середине июля.

Напомним, 8 января украинский самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" потерпел крушение недалеко от международного аэропорта им. Имама Хомейни в Тегеране.  В тот момент на борту авиалайнера находились  граждане 7 стран - 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них - 11 граждан Украины. К сожалению, все пассажиры и члены экипажа погибли. 

Ранее сообщалось, как власти Ирана пояснили, почему не выдали "черные ящики" с самолета "МАУ" Украине.


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Источник: https://apnews.com/10a2868ec707621a2fad841e39f818b1
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