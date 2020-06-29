Катастрофа МАУ: почему в Иране не расшифровали черный ящик и где он сейчас

Бортовой самописец со сбитого в Иране лайнера "Международных авиалиний Украины" все еще не расшифрован. В Иране с черным ящиком возникла проблема, поэтому его отправили во Францию, передает АР.

Так, военный прокурор Тегерана Голам Аббас Торки заявил, что самописец был "существенно поврежден", а данные с него можно восстановить только с помощью "серьезного" технологического оборудования. По его словам, иранским экспертам не удалось приобрести нужное оборудования из-за действующих санкций США.

Добавим, что расшифровкой самописца планировало заняться Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации Франции в середине июля.

Напомним, 8 января украинский самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" потерпел крушение недалеко от международного аэропорта им. Имама Хомейни в Тегеране. В тот момент на борту авиалайнера находились граждане 7 стран - 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них - 11 граждан Украины. К сожалению, все пассажиры и члены экипажа погибли.

Ранее сообщалось, как власти Ирана пояснили, почему не выдали "черные ящики" с самолета "МАУ" Украине.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!