Камера фиксировала до последнего мгновения: видео с бодикамер показало последние минуты жизни людей

В сети появились шокирующие кадры последних секунд жизни жителей поселка Камышеваха Запорожской области, которые вместе с правоохранителями пытались переждать массированный российский обстрел в подвальном помещении.

Скриншот из видео

Видеозапись, которая теперь является доказательством очередного военного преступления РФ, была найдена непосредственно на месте трагедии среди развалин.

"Бодикамера полицейского зафиксировала последние мгновения жизни людей, пытавшихся спрятаться от КАБов в здании бывшей школы", — сообщают в мониторинговых каналах.

Правоохранитель вместе с гражданскими спустился под землю в надежде на безопасность гражданского объекта. К сожалению, это убежище стало для них братской могилой. Обнародованные кадры демонстрируют видео из камеры до последнего мгновения жизни оказавшихся в ловушке.

Атака оккупантов была спланированной и чрезвычайно жестокой, поскольку враг применил сверхмощные боеприпасы для полного уничтожения сооружения.

"Россияне сбросили на нее по меньшей мере девять авиабомб: сначала ФАБ-500, а впоследствии — ФАБ-3000", — отмечается в описании к обнародованному материалу.

Такое сочетание вооружения практически не оставило шансов постройке и укрытию под ней, превратив прежнее учебное заведение в сплошное пожарище и груду бетона.

Спасательные операции на месте прилета не прекращаются ни на минуту, однако новости оттуда остаются безутешными. Криминалисты и бойцы ГСЧС продолжают разбирать обрушенные конструкции и доставать тела. По последним данным, число погибших из-за этого циничного налета возросло до 37 человек. Пока на месте трагедии продолжаются поисково-спасательные работы, а специалисты пытаются идентифицировать каждую жертву этого страшного военного преступления.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в поселке Камышеваха Запорожской области спасатели и правоохранители уже несколько дней непрерывно ликвидируют последствия жестокого вражеского обстрела. Ситуация на месте разрушений остается критичной, а масштабы человеческих потерь продолжают расти.