Камера фиксировала до последнего мгновения: видео с бодикамер показало последние минуты жизни людей

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Недилько Ксения
В сети появились шокирующие кадры последних секунд жизни жителей поселка Камышеваха Запорожской области, которые вместе с правоохранителями пытались переждать массированный российский обстрел в подвальном помещении.
Скриншот из видео
Видеозапись, которая теперь является доказательством очередного военного преступления РФ, была найдена непосредственно на месте трагедии среди развалин.
Правоохранитель вместе с гражданскими спустился под землю в надежде на безопасность гражданского объекта. К сожалению, это убежище стало для них братской могилой. Обнародованные кадры демонстрируют видео из камеры до последнего мгновения жизни оказавшихся в ловушке.
Атака оккупантов была спланированной и чрезвычайно жестокой, поскольку враг применил сверхмощные боеприпасы для полного уничтожения сооружения.
Такое сочетание вооружения практически не оставило шансов постройке и укрытию под ней, превратив прежнее учебное заведение в сплошное пожарище и груду бетона.
Спасательные операции на месте прилета не прекращаются ни на минуту, однако новости оттуда остаются безутешными. Криминалисты и бойцы ГСЧС продолжают разбирать обрушенные конструкции и доставать тела. По последним данным, число погибших из-за этого циничного налета возросло до 37 человек. Пока на месте трагедии продолжаются поисково-спасательные работы, а специалисты пытаются идентифицировать каждую жертву этого страшного военного преступления.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что в поселке Камышеваха Запорожской области спасатели и правоохранители уже несколько дней непрерывно ликвидируют последствия жестокого вражеского обстрела. Ситуация на месте разрушений остается критичной, а масштабы человеческих потерь продолжают расти.