Известный музыкант попал в больницу - есть версия, что его отравили

В соцсетях опубликована видеозапись, на которой видно, что известный музыкант и композитор лежит на носилках в помещении кафе, а его окружают люди, скорее всего медики, в средствах специальной защиты. Речь идет о Максе Барских.

Источники, приближенные к музыканту, утверждают, что Барских серьезно отравился. В это можно вполне поверить, сопоставив тот факт, что на видеозаписи видно, что он покидает помещение не самостоятельно, а его транспортируют на носилках.



Официальные представители Макса Барских на данный момент никак не комментируют запись.





Ранее "Комментарии" писали о том, что ТРК "Настоящее Время", который финансируется из бюджета США, был пойман на фейке о российском политике и народном депутате от фракции "Единой России" Дмитрии Вяткине. После разоблачения администрация телеканала принесла публичные извинения, назвав представленный факт ошибкой. Так, стало известно, что в одной из программ канала в эфир была выложена аудиозапись беседы представительницы СМИ и якобы указанного выше политика. Мужчину попросили прокомментировать законопроект о наказании за клевету в интернете. Голос на записи ответил: "Идите в ж...пу".

Кроме того, порталу стало известно о том, что Олег Сенцов высказался по поводу смерти и похорон мэра Харькова Геннадия Кернеса. Вчера, в день погребения политика украинский режиссёр подчеркнул, что хотел бы чтобы вместе с Кернесом сегодня похоронили и "совок", но чтобы это случилось, еще много кого нужно похоронить. Но выражение Сенцова о том, что с Геннадием Кернесом в Харькове "хоронят совок", в пользователи соцсетей раскритиковали.





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