Известный продюссер загремел в психиатрическую больницу

Известный российский продюсер Бари Алибасов попал в психиатрическую больницу. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По данным источника, Алибасов проходил лечение в одной из московских клиник, но оттуда его в пятницу, 26 июня, увезла скорая помощь.

У продюсера нестабильное состояние на фоне принимаемых препаратов. После медицинского осмотра его решили отправить к психиатрам.

Ранее пиар-директор Алибасова Вадим Горжанкин сообщил, что его клиент пропал. "Никто не знает, куда подевался Бари. Четвертого июня сын отвез его в неизвестном направлении. После этого продюсера никто не видел, и это вызывает определенное беспокойство".

По одной из версий, Алибасов просто решил уединиться, чтобы ни с кем не общаться даже в свой день рождения (6 июня). Адвокат музыканта Сергей Жорин поддерживает это мнение. "Пару лет назад Алибасов советовал всем в свой день рождения убрать подальше телефон. А то никакого внимания гостям, весь день провисишь на трубке", - сказал адвокат.

Ранее "Комментарии" сообщали, что народный артист России Михаил Ефремов перенес сердечный приступ.

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