Из Умани — в армию: на паромной переправе «Орловка» мобилизовали хасида с израильским паспортом

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Недилько Ксения
Возвращение с традиционного празднования еврейского Нового года Рош га-Шана в Умани обернулось принудительным призывом в армию для паломника, объединившего в себе статус израильского эмигранта и военнообязанного гражданина Украины. Инцидент произошел на Дунае, на границе с Румынией, при попытке мужчины покинуть территорию страны по иностранному документу.
Хасиды в Умани. Иллюстративное фото
Друг задержанного Натан рассказал израильским журналистам , что пограничники среагировали на языковой фактор и происхождение пассажира.
Джонатан Карлинский Машек, израильский задержанный в Украине. Фото: Walla
По имеющейся у семьи информации, 49-летний мужчина находится на территории одного из военных объектов Одесщины, где проходит процедуру оформления в ВСУ. Жена задержанного, Одель, находится в глубоком отчаянии, поскольку по украинским нормам ее муж сможет уволиться со службы только после достижения 60-летнего возраста.
Женщина отмечает, что в условиях реальных боевых действий ее религиозный мужчина не сможет поддерживать привычный иудейский образ жизни и соблюдать кашрут, поэтому она срочно обратилась за помощью к европейским и израильским дипломатам.
Израильское внешнеполитическое ведомство сейчас воздерживается от официальных публичных комментариев по этой ситуации. В то же время юристы напоминают, что Украина официально не признает институт двойного гражданства для своих жителей, поэтому лица, имеющие украинский паспорт, на территории государства рассматриваются исключительно как граждане со всеми соответствующими обязанностями, включая мобилизационные распоряжения во время действия военного положения.
Напомним, портал "Комментарии" писал , сколько в Умани убрали мусора после празднования Рош га-Шана в 2026 году.