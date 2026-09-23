Из Умани — в армию: на паромной переправе «Орловка» мобилизовали хасида с израильским паспортом

Возвращение с традиционного празднования еврейского Нового года Рош га-Шана в Умани обернулось принудительным призывом в армию для паломника, объединившего в себе статус израильского эмигранта и военнообязанного гражданина Украины. Инцидент произошел на Дунае, на границе с Румынией, при попытке мужчины покинуть территорию страны по иностранному документу.

Хасиды в Умани. Иллюстративное фото

Друг задержанного Натан рассказал израильским журналистам , что пограничники среагировали на языковой фактор и происхождение пассажира.

Джонатан Карлинский Машек, израильский задержанный в Украине. Фото: Walla

"Джонатан ехал на автобусе компании "Дерех Цаддиким", имея при себе израильский паспорт, свидетельствующий о его рождении в Советском Союзе, — восстановил хронологию событий товарищ иерусалимца, отметив, что Карлинский годами беспрепятственно посещал Украину. Натан добавил: — Однако пограничники, услышав его украинский язык, узнали в нем гражданина Украины. Они вывели его из автобуса, изъяли данные, и с тех пор связь исчезла. Мне сказали, что Джонатана оперативно перевели в Одессу для призыва в украинскую армию. Он, наверное, наивно думал, что наличие гражданства Израиля освобождает его от проблем в Украине".

По имеющейся у семьи информации, 49-летний мужчина находится на территории одного из военных объектов Одесщины, где проходит процедуру оформления в ВСУ. Жена задержанного, Одель, находится в глубоком отчаянии, поскольку по украинским нормам ее муж сможет уволиться со службы только после достижения 60-летнего возраста.

Женщина отмечает, что в условиях реальных боевых действий ее религиозный мужчина не сможет поддерживать привычный иудейский образ жизни и соблюдать кашрут, поэтому она срочно обратилась за помощью к европейским и израильским дипломатам.

"Я считаю, что консульство и посольство попытаются сделать все возможное, но мне мягко объяснили, что все связанное с украинским законодательством находится сугубо в их юрисдикции, — поделилась Одель Карлинская результатами первых переговоров с Министерством иностранных дел Израиля в комментарии изданию Walla. Выражая надежду на спасение мужчины, она подчеркнула: — Дипломаты сказали мне, что действия украинской стороны абсолютно законны — и в этом главная проблема. Но он живет в Израиле больше 14 лет, у него здесь дом и жизнь. Он не какой-нибудь номер! Мне совсем нелегко, очень тяжело, но с Божьей помощью я надеюсь, что придет Божье спасение и все закончится".

Израильское внешнеполитическое ведомство сейчас воздерживается от официальных публичных комментариев по этой ситуации. В то же время юристы напоминают, что Украина официально не признает институт двойного гражданства для своих жителей, поэтому лица, имеющие украинский паспорт, на территории государства рассматриваются исключительно как граждане со всеми соответствующими обязанностями, включая мобилизационные распоряжения во время действия военного положения.

Напомним, портал "Комментарии" писал , сколько в Умани убрали мусора после празднования Рош га-Шана в 2026 году.