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Главная Новости Общество происшествия Иран задержал 6 подозреваемых по делу авиакатастрофы МАУ
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Иран задержал 6 подозреваемых по делу авиакатастрофы МАУ

Троих подозреваемых арестовали, а еще троих выпустили под залог

сегодня, 20:33
Автор:

Антон Корнилов
Иран задержал 6 подозреваемых по делу авиакатастрофы МАУ

Иран задержал шестерых подозреваемых по делу авиакатастрофы самолета Boeing Международных авиалиний Украины, который разбирался в иранской столице Тегеране утром 8 января 2020 года. Об этом сообщили в издании IRNA.

Троих задержанных освободили под залог, а еще трое остались под стражей. Представитель судебной власти Ирана рассказал, что судебная организация вооруженных сил страны несет ответственность за дело о крушении украинского самолета, а сразу после авиакатастрофы была создана специальная ветвь в Судебной организации Вооруженных сил Ирана.

Самолет Boeing 737 рейса PS 752, который направлялся из Тегерана в Киев, разбился утром 8 января в иранской столице Тегеран. В самолете было 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все погибли. Среди них были граждане семи государств: Иран (82), Канада (63), Украина (11), Швеция (10), Афганистан (4), ФРГ (3), Великобритания (3). Спустя три дня Иран признал, что сбил пассажирский самолет МАУ ракетой.

Как сообщал портал "Комментарии", Иран призвал Трампа вернуться к ядерной сделке.


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Источник: https://ru.irna.ir/news/83815761/В-Иране-задержали-шестерых-обвиняемых-по-делу-украинского-самолета
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