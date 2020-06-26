Иностранка из-за флага угодила за решетку в «ДНР»: первым забил тревогу Медведчук

Гражданка Испании сняла флаг со своего балкона во временно неподконтрольном Украине Донецке и угодила за решетку. К счастью, народный депутат, лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук вовремя забил тревогу и женщине удалось вернуться на свободу. Об этом сообщают испанские СМИ.

Так, Евгения Йепес Винуэза (Лукиенко), супруга гражданина Испании была задержана 3 июня в Донецке за то, что сняла с балкона флаг, повешенный там в ее отсутствие. Ночью в квартиру Евгении вломилась группа молодчиков из "Министерства безопасности ДНР", женщину увезли в СИЗО, против нее возбудили уголовное дело "за оскорбление государства".

Как рассказала пострадавшая, в камере было только ведро и пара бутылок воды. Более того, было запрещено лежать в постели с шести утра до десяти вечера, а можно было только сидеть.

"Мне сказали, что я арестована на 30 дней и могу провести годы в ожидании суда", ‒ рассказала Евгения.

Однако задержание получило широкий общественный и информационный резонанс. Родные и друзья женщины обращались за помощью к кому только можно, лишь бы помочь задержанной. Так, 20 июня состоялся суд, в ходе которого обвинение было пересмотрено. Затем Евгению вывезли к линии соприкосновения и отпустили. По словам пострадавшей, на освобождение повлияло то, что ее муж – испанец. Однако этого бы не было без сторонней помощи неравнодушных к ее ситуации людей.

"Очень благодарна народному депутату Виктору Медведчуку, а также международным организациям (Красный Крест, посольство Испании в Киеве, ОБСЕ, представителям ООН), которые забили тревогу, благодаря чему я на свободе", - сказала Евгения.

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