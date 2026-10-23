Инцидент в Японии: украинский грузовой самолет «Руслан» Ан-124 загорелся во время приземления

В Японии во время приземления произошла чрезвычайная ситуация на борту украинского тяжелого транспортного самолета Ан-124 "Руслан". На аэродроме вспыхнул пожар, который приковал внимание международных авиационных служб.

Ан-124 в Японии. Фото: NHK

Первые документальные свидетельства авиационного происшествия оперативно появились в медиапространстве. Новые подробные фотоснимки и видеоматериалы с места происшествия активно распространяют японская телерадиокомпания NHK и профильный авиационный ресурс FL360aero.

По предварительной информации, внештатная ситуация возникла непосредственно в процессе торможения воздушного судна после прикосновения к земле.

"После появления дыма или открытого огня при посадке самолета в аэропорту Тюбу, — сообщают журналисты со ссылкой на экстренные службы аэродрома, — на взлетно-посадочную полосу были немедленно отправлены пожарные расчеты и аварийно-спасационные подразделения".

Благодаря быстрому реагированию японских наземных служб угрозу удалось оперативно локализовать.

В настоящее время детали миссии транспортника остаются неизвестными. Официальной информации о характере груза, перевозимого украинским самолетом, точных причин возникновения задымления или возгорания, а также степени возможных повреждений фюзеляжа и шасси Ан-124 в настоящее время не поступало.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что в сентябре Россия дважды за несколько недель пыталась атаковать самолет, на котором находился президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, инциденты стали частью стратегии Москвы по запугиванию украинского президента и других иностранных лидеров.