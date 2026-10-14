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Илон Маск внезапно заблокировал высокую скорость Starlink для ВСУ на фронте

«Компания стала заложником»: в Верховной Раде отреагировали на тайные ограничения Маска для украинских военных

14 октября 2026, 10:43
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Недилько Ксения

Компания SpaceX сегодня ночью ввела жесткие лимиты на скорость передачи данных для терминалов Starlink, работающих во время движения, что привело к серьезным осложнениям на линии фронта. Об этом сообщил специалист по радиотехнологиям и советник президента Сергей "Флэш" Бескрестнов.

Илон Маск внезапно заблокировал высокую скорость Starlink для ВСУ на фронте

Дональд Трамп и Илон Маск. Фото из открытых источников

По имеющейся информации, нововведение непосредственно задело специализированные оборонные системы, которые используются украинскими военными для координации операций и управления техникой.

"Я подтверждаю, что сегодня ночью компания SpaceX ввела ограничение скорости работы терминалов Starlink во время движения, — отмечает советник президента Сергей Флэш Бескрестнов. — В настоящее время ограничение касается "военного пакета" услуг StarShield и установлено на скорость 100 миль в час".

Техническая блокировка оказалась полной неожиданностью для украинского командования. Отсутствие заблаговременного уведомления со стороны американского провайдера напрямую повлияло на выполнение текущих задач в зоне боевых действий.

"Наши силы обороны не получали предупреждения о таком ограничении, – акцентирует эксперт, – и это привело к срыву ряда миссий".

По мнению Бескрестнова, подобное решение американской корпорации вряд ли является случайным техническим сбоем, а "очевидно связано с текущей политической ситуацией".

Ситуация вокруг StarShield вызвала резкую критику и в парламентских кругах Украины. Народный депутат Александр Федиенко убежден, что политические игры топменеджмента SpaceX вредят интересам самого же предприятия.

"Всегда считал, что любая политика будет вредить бизнесу, — комментирует инцидент законодатель Александр Федиенко, напоминая, что коммерческие структуры в первую очередь должны заботиться о финансовых показателях. — Бизнес — это капитализация, акции и тому подобное".

Народный депутат предположил, что американский миллиардер принимает решение под влиянием внешних политических факторов, игнорируя долгосрочные риски своей репутации.

"Я так понимаю, что Маск этого не до конца понимает, — заключает нардеп, — а компания СпейсИКС стала заложником ситуации, когда уже сбитого старика пытаются спасать не только пиндараша, но и местный бизнес".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что президент Владимир Зеленский жестко отреагировал на ночную атаку РФ по Украине, подчеркнув, что так Россия еще никогда не относилась пренебрежительно США и Трамп.



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