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Недилько Ксения
Компания SpaceX сегодня ночью ввела жесткие лимиты на скорость передачи данных для терминалов Starlink, работающих во время движения, что привело к серьезным осложнениям на линии фронта. Об этом сообщил специалист по радиотехнологиям и советник президента Сергей "Флэш" Бескрестнов.
Дональд Трамп и Илон Маск. Фото из открытых источников
По имеющейся информации, нововведение непосредственно задело специализированные оборонные системы, которые используются украинскими военными для координации операций и управления техникой.
Техническая блокировка оказалась полной неожиданностью для украинского командования. Отсутствие заблаговременного уведомления со стороны американского провайдера напрямую повлияло на выполнение текущих задач в зоне боевых действий.
По мнению Бескрестнова, подобное решение американской корпорации вряд ли является случайным техническим сбоем, а "очевидно связано с текущей политической ситуацией".
Ситуация вокруг StarShield вызвала резкую критику и в парламентских кругах Украины. Народный депутат Александр Федиенко убежден, что политические игры топменеджмента SpaceX вредят интересам самого же предприятия.
Народный депутат предположил, что американский миллиардер принимает решение под влиянием внешних политических факторов, игнорируя долгосрочные риски своей репутации.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что президент Владимир Зеленский жестко отреагировал на ночную атаку РФ по Украине, подчеркнув, что так Россия еще никогда не относилась пренебрежительно США и Трамп.