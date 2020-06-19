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Главная Новости Общество происшествия ГСЧС бьет тревогу: в июне уже утонуло более сотни людей
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ГСЧС бьет тревогу: в июне уже утонуло более сотни людей

Спасатели ГСЧС рассказали о правилах безопасности досуга возле воды, ведь на водоемах с начала июня утонуло немалое количество людей

сегодня, 12:57
Автор:

Таисия Ерохина
ГСЧС бьет тревогу: в июне уже утонуло более сотни людей

В Украине с начала лета утонули на водоемах более 100 человек. Об этом информирует Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины в Telegram-канале.

Как сообщили в ГСЧС, с начала июня утонули на водоемах страны 111 человек. Спасатели в очередной раз призвали соблюдать правила безопасного досуга возле воды. Среди главных названы такие: правильный выбор места для купания, строгое соблюдение правил безопасности во время плавания, постоянный контроль за детьми со стороны взрослых и категорическое "нет" алкогольным напиткам. Ведь в состоянии опьянения, отметили в ГСЧС, люди теряют бдительность и не могут адекватно сориентироваться в случае опасной ситуации.

Напомним, в ГСЧС Украины на время карантина просят граждан отказаться от прогулок возле водоемов, купания и рыбалки на плавсредствах. Ведь с начала мая на водоемах страны погибло несколько десятков человек.

Ранее "Комментарии" рассказали, что туристов на пляжах Азовского моря будет охранять Нацгвардия. Так, нацгвардейцы вышли патрулировать пляжи Мариуполя, Ялты, Мелекина и Белосарайской Косы на Азовском море.



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Источник: https://t.me/dsns_telegram/613
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