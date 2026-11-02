«Графики не действуют»: в регионах Украины ввели экстренные отключения света

В Украине из-за последствий массированных вражеских ударов критически усложнилась ситуация в энергетической сфере, что повлекло за собой масштабные сбои в работе городской инфраструктуры. Национальный оператор "Укрэнерго" и коммунальное предприятие "Киевпасстранс" сообщили о введении экстренных ограничений, которые непосредственно остановили движение транспорта в столице и оставили тысячи домов без электроснабжения.

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Из-за значительных повреждений сетей энергетики вынуждены были предпринять радикальные меры для стабилизации общей системы. В государственной компании подчеркнули, что атаки со стороны РФ вынуждают действовать в режиме реального времени.

"Из-за вызванных последствиями российских обстрелов сложная ситуация в энергосистеме — в отдельных регионах Украины введены аварийные отключения электроэнергии", — официально заявили в "Укрэнерго".

Специалисты подчеркнули, что при таком кризисе привычные системы планирования не работают. По словам представителей компании, "предварительно обнародованные графики обесточивания в регионах, где применены аварийные отключения, пока не действуют", поскольку приоритетом является сохранение целостности энергосети.

Последствия энергетического дефицита мгновенно отразились на логистике столицы, где из-за резкого падения напряжения полностью замер электрический общественный транспорт на десятках магистральных направлений. Диспетчерские службы города сообщили, что "из-за отсутствия напряжения в энергосистеме временно приостановлено движение электротранспорта на Борщаговской линии скоростного трамвая". Кроме того, полностью парализовано движение на Берестейском и Отрадном проспектах, улицах Елены Телиги, Вадима Гетьмана, Гарматной, Даниила Щербаковского, Владимирской, Святошинской, Стеценко, а также в районе станции метро "Шулявская".

Аварийные бригады и инженеры уже приступили к восстановительным работам, однако продолжительность ремонта будет зависеть от степени повреждений объектов. Диспетчеры призывают граждан с пониманием отнестись к временным неудобствам.

"Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное электроснабжение", — уверяют в ведомстве, добавляя, что ограничения снимут сразу после преодоления дефицита.

В то же время потребителей, в чьих домах электроэнергия сохранилась, настойчиво просят включать приборы максимально бережно, чтобы поддержать изуродованную энергосистему страны.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что на южном отрезке фронта наблюдается опасная активизация российских войск. Армия страны-агрессорки проводит масштабные инженерные и логистические мероприятия, направленные на подготовку новых штурмовых действий в Херсонской области.