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Главная Новости Общество происшествия Глава Южненской АПМУ Максим Широков превысил полномочия, дав разрешение на работу буксиру «Витязь»
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Глава Южненской АПМУ Максим Широков превысил полномочия, дав разрешение на работу буксиру «Витязь»

Подпись в акте повторной проверки "Витязя" вместо капитана морского порта поставил Широков

29 сентября 2020, 20:51
Автор:

Дмитрий Симоненко

Компания "Аксон Шиппинг", уведомила общественность о, якобы, попытках "очернить" ее репутацию на рынке буксирных услуг. Речь идет о столкновении плавсредства, который принадлежит компании, с сопровождающим танкером, что могло привести к разлитию 15 тыс тонн аммиака. Об этом сообщают "Факты".

Глава Южненской АПМУ Максим Широков превысил полномочия, дав разрешение на работу буксиру «Витязь»

Фото: unian.net

В частности, в компании заявили, что принадлежащие ей судна, в том числе упомянутый выше буксир "Витязь", который признан непригодным комиссией АМПУ, исправны и могут работать. В рабочем состоянии и буксиры пожарного класса.

Известно, что 12 августа буксир "Витязь" был проверен на соответствие критериям, относящимся к обеспечению безопасности на период стоянки морских газовозов, химовозов и танкеров. В Акте, который был составлен комиссией, говорится, что на судне выявлены грубейшие нарушения, касающиеся как непосредственно навыков экипажа, так и технического состояния буксира. Система противопожарной безопасности тоже оказалась в неудовлетворительном состоянии, что может привести к трагедии на буксире в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

"Система водяного орошения в нерабочем состоянии. Отсутствует система регенерации воздуха и избыточного давления, которая не обеспечивает безопасную работу экипажа во время обслуживания судов (газовозов) при возникновении чрезвычайной ситуации. Учитывая выявленные недостатки организационного и технического характера, комиссия считает, что предложенный к проверке буксир "Витязь" (ИМО 8 724 121), нельзя рекомендовать к использованию в качестве буксира безопасности (обеспечения) на период стоянки судов — газовозов, химовозов у ​​причалов №№ 3, 4 администрации МП "Южный", — говорилось в акте проверки буксира.

Но уже 3 сентября, исходя из соответствующего приказа директора филиала Южненской АМПУ Максима Широкова, новая комиссия, в которой не было ни одного сотрудника порта либо капитана морского порта, провела повторное обследование "Витязя" на предмет исполнения им функций судна — безопасности на период стоянки газовозов, химовозов в порту "Южный".

Назначение такого состава комиссии является прямым нарушением законодательства Украины, ведь, согласно Закону Украины "О морских портах Украины" надзор за мореплаванием в морском порту — это прямая ответственность капитана. Также его функциями является и надзор за соблюдением законодательства и правил мореплавания. Кроме того, в 231-й статье Кодекса торгового мореплавания Украины, для обеспечения безопасности плавания в акватории порта капитан морского порта устанавливает обязательное использование буксиров для входа, выхода и перемещения в акватории порта, выполнение маневров, швартовных и других операций, а также определяет условия буксировки (ст. 231 КТМ Украины).

Отсюда следует, что акт повторной проверки "Витязя", в котором отсутствует подпись капитана порта "Южный", является недействительным, а Широков напрямую превысил полномочия.

 Такое пренебрежение законами и нормативными актами в отношении безопасности со стороны руководства порта привело к тому, что 22 сентября буксир, который находится в аренде у "Аксон Шиппинг", при отшвартовке повредил борт танкера, что могло привести к экологической катастрофе на черноморском побережье. 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что глава Пивденного филиала АМПУ Максим Широков может быть причастен к схемам в портах Большой Одессы.


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