Глава Южненской АПМУ Максим Широков превысил полномочия, дав разрешение на работу буксиру «Витязь»

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Дмитрий Симоненко
Компания "Аксон Шиппинг", уведомила общественность о, якобы, попытках "очернить" ее репутацию на рынке буксирных услуг. Речь идет о столкновении плавсредства, который принадлежит компании, с сопровождающим танкером, что могло привести к разлитию 15 тыс тонн аммиака. Об этом сообщают "Факты".
Фото: unian.net
В частности, в компании заявили, что принадлежащие ей судна, в том числе упомянутый выше буксир "Витязь", который признан непригодным комиссией АМПУ, исправны и могут работать. В рабочем состоянии и буксиры пожарного класса.
Известно, что
12 августа буксир "Витязь" был проверен на соответствие критериям, относящимся
к обеспечению безопасности на период стоянки морских газовозов, химовозов и
танкеров. В Акте, который был составлен комиссией, говорится, что на судне
выявлены грубейшие нарушения, касающиеся как непосредственно навыков экипажа,
так и технического состояния буксира. Система противопожарной безопасности тоже
оказалась в неудовлетворительном состоянии, что может привести к трагедии на
буксире в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
Но уже 3 сентября,
исходя из соответствующего приказа директора филиала Южненской АМПУ Максима
Широкова, новая комиссия, в которой не было ни одного сотрудника порта либо
капитана морского порта, провела повторное обследование "Витязя" на предмет
исполнения им функций судна — безопасности на период стоянки газовозов,
химовозов в порту "Южный".
Назначение такого
состава комиссии является прямым нарушением законодательства Украины, ведь, согласно
Закону Украины "О морских портах Украины" надзор за мореплаванием в морском
порту — это прямая ответственность капитана. Также его функциями является и
надзор за соблюдением законодательства и правил мореплавания. Кроме того, в
231-й статье Кодекса торгового мореплавания Украины, для обеспечения
безопасности плавания в акватории порта капитан морского порта устанавливает
обязательное использование буксиров для входа, выхода и перемещения в акватории
порта, выполнение маневров, швартовных и других операций, а также определяет
условия буксировки (ст. 231 КТМ Украины).
Отсюда
следует, что акт повторной проверки "Витязя", в котором отсутствует подпись
капитана порта "Южный", является недействительным, а Широков напрямую превысил полномочия.
Такое пренебрежение законами и нормативными актами в отношении безопасности со стороны руководства порта привело к тому, что 22 сентября буксир, который находится в аренде у "Аксон Шиппинг", при отшвартовке повредил борт танкера, что могло привести к экологической катастрофе на черноморском побережье.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что глава Пивденного филиала АМПУ Максим Широков может быть причастен к схемам в портах Большой Одессы.
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