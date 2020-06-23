Эксперт назвал возможную причину взрыва в киевской многоэтажке

Трагедия на Позняках унесла жизни пятерых людей. Фото: Главком

Эксперт в сфере ЖКХ Олег Гарник не исключает вину человеческого фактора, что стало причиной взрыва жилого дома в Киеве. Об этом сообщает "Газета по-украински".

"Версия с работой неквалифицированного сотрудника газовой службы имеет право на жизнь, но я в это слабо верю. Для начала надо проверить, почему такие люди проводили работы, нарушая все регламентные нормы, или не имея для этого нужной квалификации", - сказал эксперт.

Также одной из причин может быть неисправность бытовых инструментов, которые находились в квартире.

"Бывает, в квартире происходит взрыв, когда неисправна плита или другой прибор. Но в такой ситуации пострадает максимум одна квартира. У соседей разве что вылетят стекла из оконных рам. Не исключено, что случился элементарный вытек газа", - подытожил Гарник.

Как писали ранее "Комментарии", во вторник, 22 мая, спасатели закончили поисковые работы в данной многоэтажке. До этого на месте происшествия всю ночь разбирали завалы. Пятерых людей спасти так и не удалось.

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