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Эксперт назвал возможную причину взрыва в киевской многоэтажке

Трагедия на Позняках унесла жизни пятерых людей

сегодня, 20:31 comments734
Автор:

Владимир Лавский
Эксперт назвал возможную причину взрыва в киевской многоэтажке

Трагедия на Позняках унесла жизни пятерых людей. Фото: Главком

Эксперт в сфере ЖКХ Олег Гарник не исключает вину человеческого фактора, что стало причиной взрыва жилого дома в Киеве. Об этом сообщает "Газета по-украински". 

"Версия с работой неквалифицированного сотрудника газовой службы имеет право на жизнь, но я в это слабо верю. Для начала надо проверить, почему такие люди проводили работы, нарушая все регламентные нормы, или не имея для этого нужной квалификации", - сказал эксперт. 

Также одной из причин может быть неисправность бытовых инструментов, которые находились в квартире.

"Бывает, в квартире происходит взрыв, когда неисправна плита или другой прибор. Но в такой ситуации пострадает максимум одна квартира. У соседей разве что вылетят стекла из оконных рам. Не исключено, что случился элементарный вытек газа", - подытожил Гарник. 

Как писали ранее "Комментарии", во вторник, 22 мая,  спасатели закончили поисковые работы в данной многоэтажке.  До этого на месте происшествия всю ночь разбирали завалы. Пятерых людей спасти так и не удалось. 


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Источник: https://gazeta.ua/articles/np/_prichinoyu-mozhe-buti-lyudskij-faktor-ekspert-pro-vibuh-budinku-na-poznyakah/971404
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