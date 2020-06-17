ДТП с Ефремовым: у семьи погибшего изменилась позиция

Семья Сергея Захарова, погибшего в ДТП с российским актером Михаилом Ефремовым, пересмотрела позицию относительно выплаты денежной компенсации. Если ранее родственники отрицательно ответили на извинения и предложения о материальной помощи от Ефремова, то сейчас брат погибшего заявил о готовности принять компенсацию по согласованию с адвокатом. Об этом сообщают росСМИ.

Так, адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал, что Валерий Захаров уже готов обсуждать вопрос компенсации, в случае если на это согласится адвокат потерпевших Александр Добровинский. По словам Пашаева, он говорил с потерпевшим по телефону вчера, разговор зафиксировал на видео.

"Он (брат погибшего Валерий Захаров, - ред.) готов на все, он говорит: обращайтесь к Добровинскому по этому поводу. Готов встретиться и обсудить, если разрешит Добровинский, - рассказал Пашаев. - А он (Добровинский, - ред.) на всю страну говорит, что якобы семья против".

Кроме того, сторона защиты Ефремова намерена обсудить компенсацию и в случае необходимости возместить больше. В частности, речь идет о понесенных расходах на похороны, возмещении морального вреда.

Как сообщалось, актер Михаил Ефремов после смертельной аварии обратился к семье погибшего Сергея Захарова, та ответила на извинения и предложение о денежной компенсации.

Напомним, на видео попал момент ДТП с российским актером Михаилом Ефремовым, а также очевидцы засняли разговор с пьяным артистом сразу после аварии.

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