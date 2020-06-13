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ДТП с Ефремовым: семья погибшего отреагировала на извинения актера

Актер Михаил Ефремов после смертельной аварии обратился к семье погибшего Сергея Захарова, та ответила на извинения и предложение о денежной компенсации

сегодня, 21:32
Автор:

Таисия Ерохина
ДТП с Ефремовым: семья погибшего отреагировала на извинения актера

Семья погибшего в ДТП Сергея Захарова не приняла извинения российского актера Михаила Ефремова. Об этом пишут росСМИ со ссылкой на адвоката потерпевших Александра Добровинского.

Как сообщил правозащитник, денежную компенсацию семья погибшего принимать не намерена. Так, близкие Сергея Захарова (брат Валерий Захаров и супруга брата) видели видеообращение Ефремова. Однако считают извинения актера запоздалыми.

"Таким образом извинения семьей де-факто не приняты", - сказал адвокат Добровинский.

В подтверждение он процитировал позицию брата покойного: "Если господин Ефремов хочет внести какой-то вклад в борьбу с пьянством за рулем - это его личная инициатива, но о мирном урегулировании говорить слишком поздно, и денежную компенсацию, о которой шла речь в ролике, мы не примем".

Добавим, что сторона потерпевшего намерена бороться за справедливое решение суда до последнего.

Напомним, российский актер Михаил Ефремов, который сейчас находится под домашнем арестом, записал видеообращение по поводу ДТП, в котором он пьяным выехал на встречную полосу движения и врезался в фургон, водитель которого погиб.

"Не знаю, как и какими словами просить прощения у семьи Сергея Захарова. Но я всё равно прошу. Хотя знаю, что не простят. Я, конечно, помогу всеми средствами, если примут. Если поймут, может быть, потом, что это не попытка откупиться, а попытка искупить", — сказал Ефремов.

Как сообщалось, на видео попал момент ДТП с российским актером Михаилом Ефремовым, а также очевидцы засняли разговор с пьяным артистом сразу после аварии.


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