ДТП с Ефремовым: появилось решение экспертизы о вменяемости

После смертельного ДТП российский актер Михаил Ефремов, которого застали за рулем в нетрезвом виде, прошел судебно-психиатрическую экспертизу. Об этом передают российские СМИ со ссылкой на источник.

Сообщается, что экспертиза показала, что Ефремов вменяем. Согласно заключению экспертизы, актер психических отклонений не имеет. Однако сообщается, что он признался в употреблении алкоголя и наркотиков.

В СМИ также отмечают, что при проведении экспертизы актер находился в депрессивном состоянии. Но несмотря на это Ефремов вел себя вежливо, корректно и в соответствии с ситуацией, осознавал все происходящее с ним.

Добавим, что адвокат Ефремова Эльман Пашаев отказался комментировать информацию об экспертизе своего подзащитного, аргументируя это подпиской о неразглашении.

Напомним, на видео попал момент аварии с российским актером Михаилом Ефремовым, а также очевидцы засняли разговор с пьяным артистом сразу после аварии.

Как сообщалось ранее, семья Сергея Захарова, погибшего в ДТП с российским актером Михаилом Ефремовым, пересмотрела позицию относительно выплаты денежной компенсации.

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