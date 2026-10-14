Диагноз подтвердился: в Ватикане рассказали о смертельном заболевании и состоянии Понтифика

Операция Папы Римского Льва XIV, которую провели итальянские медики вечером 13 октября 2026 года, завершилась успешно и без осложнений. Глава Католической церкви уже полностью отошел от действия наркоза и находится в своих апартаментах.

Папа Римский Лев XIV

Медицинская процедура прошла по четко определенному графику без каких-либо экстренных ситуаций. Официальное сообщение о завершении хирургических мероприятий обнародовала пресс-служба Святого Престола через свой официальный Telegram-канал.

"Операция завершилась успешно, в установленные сроки и в предусмотренном порядке, — проинформировали представители Ватикана, — и Святейший Отец вернулся в свою палату". Дипломаты пообещали впоследствии предоставить более подробный отчет о самочувствии понтифика.

Ближе к десяти часам вечера пресс-служба Ватикана детализировала характер медицинского вмешательства и объявила результаты анализов.

"Для обеспечения радикальности лечения хирурги выполнили видеоассистированную резекцию нижней доли правого легкого", — отметили в Святом Престоле.

Кроме того, врачи провели безотлагательный анализ удаленных тканей.

"Проведено срочное гистологическое исследование, — добавили в пресс-службе, — подтвердило наличие аденокарциномы легкого, подозрение на которое высказывали еще в ходе дооперационных обследований".

Непосредственно само удаление пораженного опухолью участка легкого заняло у врачей около девяноста минут. Всего в рамках операционного блока Его Святейшество находилось ориентировочно три часа под пристальным наблюдением анестезиологов и хирургов. После непродолжительного пребывания в реанимационной зоне для мониторинга жизненных показателей Папа вернулся в свою привычную палату, расположенную на десятом этаже медицинского центра.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Папа Римский Лев XIV снова выступил с призывом прекратить войну между Россией и Украиной.