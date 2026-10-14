Диагноз подтвердился: в Ватикане рассказали о смертельном заболевании и состоянии Понтифика

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Недилько Ксения
Операция Папы Римского Льва XIV, которую провели итальянские медики вечером 13 октября 2026 года, завершилась успешно и без осложнений. Глава Католической церкви уже полностью отошел от действия наркоза и находится в своих апартаментах.
Папа Римский Лев XIV
Медицинская процедура прошла по четко определенному графику без каких-либо экстренных ситуаций. Официальное сообщение о завершении хирургических мероприятий обнародовала пресс-служба Святого Престола через свой официальный Telegram-канал.
Ближе к десяти часам вечера пресс-служба Ватикана детализировала характер медицинского вмешательства и объявила результаты анализов.
Кроме того, врачи провели безотлагательный анализ удаленных тканей.
Непосредственно само удаление пораженного опухолью участка легкого заняло у врачей около девяноста минут. Всего в рамках операционного блока Его Святейшество находилось ориентировочно три часа под пристальным наблюдением анестезиологов и хирургов. После непродолжительного пребывания в реанимационной зоне для мониторинга жизненных показателей Папа вернулся в свою привычную палату, расположенную на десятом этаже медицинского центра.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что Папа Римский Лев XIV снова выступил с призывом прекратить войну между Россией и Украиной.