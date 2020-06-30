Депутат в Кривом Роге умер прямо во время заседания горсовета

В Кривом Роге прямо на заседании умер депутат городского совета Александр Бризецкий. Ему было 64 года. Об этом в Facebook сообщает управление прессы и внутренней политики исполкома Криворожского горсовета.

Причиной смерти стала остановка сердца, которая произошла во время заседания. Сообщается, что Бризецкий руководил департаментом регулирования градостроительной деятельности и земельных отношений и полностью отдавал себя работе.

"Александр Федорович был прямым, честным, и открытым человеком. Как в профессиональной деятельности, так и в обычной жизни. Он полностью отдавал себя работе на благо родного города, несмотря ни на что. И для Кривого Рога это по настоящему тяжелая утрата", - сказал городской глава Юрий Вилкул.

Добавим, что Бризецкий проработал в органах местного самоуправления более 32 лет. На его счету награда кавалера исполкома и нагрудный знак "За заслуги перед городом".

Напомним, у Петра Порошенко умер отец.

Как сообщалось, экс-председатель Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль едва не потерял сознание на телеканале News One. "Вот было бы кино, если бы я умер в эфире": такими словами Москаль прокомментировал резкое ухудшение самочувствия во время выступления на ТВ.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!