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Дело Стерненко: копы избивают безоружных активистов под судом (ФОТО)

Полиция задержала несколько активистов под судом, где рассматривается дело Стерненко

сегодня, 16:16
Автор:

Антон Корнилов
Дело Стерненко: копы избивают безоружных активистов под судом (ФОТО)

У здания Шевченковского районного суда столицы, где сейчас избирают меру пресечения Сергею Стерненко, который в ходе инцидента в 2018 году убил нападавшего на него, полицейские избивали ногами безоружного человека. Об этом сообщили в издании "Радио Свобода".

Полиция задержала активистов Николая Виговского, Александра Кирьякова и еще нескольких человек. Причины задержания пока неизвестны, полиция определяет правовую квалификацию. Также полицейские пытались задержать девушку Стерненко — Наталию Усатенко, но, по ее словам, "благодаря депутату отпустили".

Сам Сергей Стерненко обратился к Зеленскому и "поблагодарил" за "аваковских мусоров". По его словам, полицейские также избили народного депутата Романа Лозинского.

"Интересно, как бы вы реагировали, если бы мусора крутили вашу Елену Зеленскую? <…> Такого не было даже во времена Януковича. <…> Выбор простой: вы либо гоните в шею Авакова и его кодло, либо сразу можете подготовить себе билеты до Ростова. И имейте ввиду, авиасообщения с РФ у нас уже нет", — написал Стерненко в своем Facebook.

На активиста Сергея Стерненко в 2018 году совершили три нападения, в ходе последнего он убил одного из нападавших Ивана Кузнецова. Активист утверждает, что это была самооборона, и обвиняет в заказе нападения мэра Одессы Геннадия Труханова. В апреле 2020 года генпрокурор Венедиктова заявила, что подозрение Стерненко будет "в любом случае". 11 июня СБУ объявила Стерненко о подозрении в умышленном убийстве. Сегодня, 15 июня, суд рассматривает избрание меры пресечения активисту.


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Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/news-sternenko-pid-sudom-zatrymaly-aktyvista-vyhovskoho/30671720.html
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