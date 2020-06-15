Дело Стерненко: копы избивают безоружных активистов под судом (ФОТО)

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Антон Корнилов
У здания Шевченковского районного суда столицы, где сейчас
избирают меру пресечения Сергею Стерненко, который в ходе инцидента в 2018 году
убил нападавшего на него, полицейские избивали ногами безоружного человека. Об
этом сообщили в издании "Радио Свобода".
Полиция задержала активистов Николая Виговского, Александра Кирьякова и еще нескольких человек. Причины задержания пока неизвестны, полиция определяет правовую квалификацию. Также полицейские пытались задержать девушку Стерненко — Наталию Усатенко, но, по ее словам, "благодаря депутату отпустили".
Сам Сергей Стерненко обратился к Зеленскому и "поблагодарил"
за "аваковских мусоров". По его словам, полицейские также избили народного депутата
Романа Лозинского.
"Интересно, как бы вы реагировали, если бы мусора крутили
вашу Елену Зеленскую? <…> Такого не было даже во времена Януковича. <…>
Выбор простой: вы либо гоните в шею Авакова и его кодло, либо сразу можете
подготовить себе билеты до Ростова. И имейте ввиду, авиасообщения с РФ у нас
уже нет", — написал Стерненко в своем Facebook.
На активиста Сергея Стерненко в 2018 году совершили три
нападения, в ходе последнего он убил одного из нападавших Ивана Кузнецова.
Активист утверждает, что это была самооборона, и обвиняет в заказе нападения
мэра Одессы Геннадия Труханова. В апреле 2020 года генпрокурор Венедиктова
заявила, что подозрение Стерненко будет "в любом случае". 11 июня СБУ объявила
Стерненко о подозрении в умышленном убийстве. Сегодня, 15 июня, суд
рассматривает избрание меры пресечения активисту.
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