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Дело о взятке Злочевского: проверяют причастность Офиса генпрокурора

Офис генерального прокурора начал служебное расследование относительно причастности сотрудников к делу о рекордной взятке экс-министра экологии Николая Злочевского

сегодня, 17:00
Автор:

Таисия Ерохина
Дело о взятке Злочевского: проверяют причастность Офиса генпрокурора

Офис генерального прокурора проводит служебное расследование факта вмешательства в ЕРДР для проверки закрытия дела бывшего министра экологии Николая Злочевского. Об этом информирует пресс-служба Офиса генпрокурора.

Так, работник Офиса генпрокурора подозревается в совершении входа в Единый реестр досудебных расследований для проверки информации о закрытии уголовного производства по подозрению экс-министра. Сообщается, что закрыть это производство с помощью рекордной взятки суммой в 6 миллионов долларов руководителям антикоррупционных органов пыталась группа лиц. Однако 12 июня они были задержаны Национальным антикоррупционным бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратурой "на горячем".

В Офисе генпрокурора проинформировали, что устанавливают круг причастных к вмешательству в ЕРДР людей. Если их участие подтвердится, то сотрудников отстранят от занимаемых должностей и привлекут к ответственности.

Как сообщалось, руководству НАБУ и САП предложили рекордную взятку в истории Украины за закрытие дела Злочевского. При этом, сделать такой "подарок" хотели ко дню рождения последнего.


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Источник: https://www.gp.gov.ua/ua/news?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=274968
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